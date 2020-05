La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fet públic aquest dimecres un informe segons el qual el Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM) hauria adjudicat subvencions "sense respectar la normativa" a l'Abadia en l'any 2017, ha informat l'ens en un comunicat.





També ha detectat complements salarials irregulars i fraccionaments indeguts de contractes en l'organització autònoma, que està adscrita a la Conselleria de Presidència i representa a la Generalitat, els ajuntaments de la zona, els consells comarcals de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, quatre diputacions, l'administració central de l'Estat i el Monestir de Montserrat.





En l'informe es fan diverses observacions sobre l'atorgament, la gestió i la justificació de les subvencions atorgades a l'Abadia de Montserrat per un total de dos milions d'euros, i es conclou que "el procediment d'atorgament no es va ajustar a la normativa en matèria de subvencions, que les subvencions atorgades no han quedat correctament justificades i que es va incomplir la normativa de contractació pública".





Les subvencions anuals a l'Abadia es realitzen d'acord amb una llei de l'any 1989 en pagament als serveis de seguretat, neteja i jardineria que presta el monestir, que va rebre 2,75 milions de visitants l'any 2019.









ALTRES IRREGULARITATS





L'informe, signat pel síndic Jordi Pons, ha constatat també que el PMM va tenir en 2017 uns ingressos de 4,09 milions d'euros i despeses per valor de 4,26 milions, i va ha detectat un ajust en el romanent de tresoreria de 87.546 euros i uns resultats de l'exercici sobrevalorats en 15.575 euros.





A més, el síndic ha detectat que el PMM va abonar "complements salarials que no s'ajusten a la normativa" a membres de la seva plantilla, formada llavors per un funcionari, 16 treballadors laborals, un gerent i el director del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat .





Pons ha afirmat també al seu informe que el PMM va registrar despeses per 175.884 euros que, al seu criteri, "són subvencions directes atorgades sense seguir el procediment establert per la normativa vigent".