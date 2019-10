El president Torra es va a Montserrat a demanar la mediació de Déu

Aquest passat dissabte, el president Torra participava en una pregària solidària amb els polítics presos. L'escenari triat la basílica del Monestir de Montserrat, temple al seu dia del catalanisme i reciclatge ara l'independentisme. La caritat cristiana que mostra la congregació benedictina amb els independentistes no l'apliquen amb els denunciants d'abusos sexuals que s'han produït durant anys en l'insigne santuari de la Mare de Déu.





El president d'una Catalunya laica llegia "Senyor, jo escolto la teva trucada i la segueixo. Ajudeu-me. Sant esperit, dóna'm la fe que em preservi de la desesperació, de les passions i del vici. Dóna'm l'amor cap als altres i cap a tu, que destrueix tot odi. Dóna'm l'esperança que m'alliberi de la por", Aquestes paraules no són seves com es pot endevinar, sinó que les va escriure al seu dia el pastor alemany Dietrich Bonhoeffer des de la presó, on es trobava en ser" acusat "de participar en un complot contra Hitler. Les seves obres són estudiades actualment en considerar-les com els millors escrits de teologia del segle XX.





La utilització d'aquest text per part d'un governant que practica el contrari del que ha llegit, és com a mínim d'un cinisme exacerbat. Comparar l'Alemanya nazi amb l'Espanya actual -on la democràcia porta ja uns quants anys que s'ha consolidat i ha fet possible l'estat de les Autonomies, que ha pagat un cost massa alt: morts i exiliats que posa els pèls de punta és realment- és realment indignant i ofensiu per tots els que han donat la seva vida per ella, a més d'una ofensa al Déu al qual tant resa i demana la seva mediació, com si Déu no tingués coses més importants de les quals ocupar: injustícies, genocidis, pobresa, i un llarguíssim etc.





Per cert, a la pregària eren presents l'expresident Jordi Pujol i la seva dona, la priora Marta Ferrusola. ¿Els precs del matrimoni Pujol Ferrusola serien també per als polítics o per alguns més propers a ells, com tothom pot deduir?





Les actuacions d'un president que es dedica a la tasca de ser activista del fugit Puigdemont és digne de ser estudiat tant en polítiques com en sociologia i psiquiatria, per la seva defensa d'uns objectius d'independència que no és possible a hores d'ara i per enganyar els ciutadans utilitzant els sentiments d'un projecte que no és possible i que a més ha dividit la societat catalana. No ens estranya si es rellegeixen els seus escrits de fa pocs anys, quan només era un aspirant a intel·lectual.





Torra s'aplica aquell vell refrany que té diverses lectures i que diu "Déu pregant i amb el mall donant", donant a la democràcia i la convivència. Això és el que tenim.