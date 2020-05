Dades negatives de l'estudi de seroprevalença: només el 5% dels espanyols han superat el Covid-19

Tan sols el 5% de la població espanyola hauria superat la malaltia produïda pel COVID-19 segons la primera onada de l'estudi de seroprevalença.





"Aquest estudi ens aporta una radiografia de l'epidèmia del nostre país i la conclusió que hem tret és que ve a confirmar les hipòtesis sobre les quals hem treballat i en què es fonamenta el pla de desescaldada", ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa.





Els resultats donen a conèixer que menys del 10% dels espanyols té anticossos desenvolupats arran del contacte amb el virus. Això vol dir que la immunitat de grup encara està lluny d'haver-se aconseguit, ja que aquesta situació sol fixar-se al voltant del 60% o 70% de persones immunitzades.









Mapa de la primera onada de l'estudi de seroprevalença





L'estudi, dissenyat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i elaborat en col·laboració amb les comunitats autònomes, va començar a realitzar-se el passat 27 d'abril i té com a objectiu estimar el grau d'immunització de la població espanyola enfront del coronavirus.





L'objectiu és estimar la prevalença d'infecció de el nou coronavirus a Espanya mitjançant la determinació d'anticossos enfront de virus per comunitats autònomes, províncies, edat i sexe. Per a això, s'estudiarà, en tres onades, a 90.000 persones de totes les edats, comunitats i províncies, a les quals es convida a participar per telèfon.