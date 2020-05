Trump torna a portar-li la contrària al seu màxim assessor científic sobre la reobertura de les escoles

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a contradir el principal responsable científic en la lluita contra el coronavirus als Estats Units, Anthony Fauci, i ha afirmat que creu "absolutament" que les escoles nord-americanes haurien de reobrir.





"Crec absolutament que haurien de reobrir els centres". "No crec que el país pugui arrencar si les escoles estan tancades (...) i diria fermament que s'han d'obrir", ha insistit, de la mateixa manera que ha recordat que aquesta decisió l'han de prendre els estats, de manera individual.









Sobre les afirmacions del responsable científic que els centres educatius haurien d'obrir amb cautela i que, en alguns llocs, no ho haurien de fer ni a la tardor, el president nord-americà ha asseverat que "no és una resposta acceptable".





En aquest context, ha especificat que ara per ara els professors que no haurien de tornar a les aules de manera presencial són els de 65 anys, "potser, si es vol ser conservador, diria 60", segons ha informat la cadena de televisió CNN.





"Estem reobrint el país. La gent el vol obert. Les escoles obriran", ha resolt el mandatari nord-americà. Trump s'ha inclinat des del començament de la crisi per no aturar l'activitat del país i reobrir-lo com més aviat possible, en confrontació amb el criteri d'experts i governadors.