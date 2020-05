Arrimadas adverteix al Govern central que no compti amb el suport incondicional de Ciutadans

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha demanat aquest dissabte al president del Govern central, Pedro Sánchez, que segueixi sol·licitant pròrrogues de l'estat d'alarma cada 15 dies i no porti a Congrés dimecres que ve una proposta per ampliar durant un mes. En qualsevol cas, sigui quina sigui la proposta de l'Executiu, Arrimadas ha deixat en l'aire el sentit del seu vot, que va ser decisiu per a l'aprovació de la quarta pròrroga fa gairebé dues setmanes.





Així s'ha pronunciat Arrimadas en un 'cafè telemàtic' que ha mantingut durant un grup de militants de Ciutadans i que, segons ha avançat, probablement serà el seu últim acte públic abans de donar a llum al seu primer fill. Segons ha avançat, pensa agafar-se unes setmanes de baixa per maternitat, sense detallar quantes, encara que sí ha dit que pensa "compaginar" aquest permís són seu marit.





La líder d'el partit taronja ha recordat que Sánchez, en la conversa que van mantenir aquesta setmana, no li va comunicar si la seva intenció era demanar aquest cop una pròrroga de 30 dies, el que permetria al Govern espanyol retenir el comandament únic per a dirigir la lluita contra la pandèmia gairebé fins a finals de juny.





Per això ha arribat a dir que és possible que aquesta possibilitat sigui únicament "un globus sonda" que ha llançat el Govern central per sondejar la reacció de l'oposició i ha preferit esperar a escoltar què planteja exactament Sánchez.









RES DE SUPORTS GRATIS





En qualsevol cas, ha remarcat que el president no pot donar per fet el suport dels deu diputats de la seva formació. "Suport garantit i gratuït, mai", ha dit, afegint, això sí, que la seva formació sempre ha de decidir tenint en compte "els interessos dels espanyols".





En aquest punt, ha destacat que si fins ara han valgut les pròrrogues de 15 dies, no hi ha per què ampliar-les a un mes i que Sánchez no tindrà fàcil explicar per què vol canviar de criteri just en aquest moment, en què el Govern d'Espanya ja comença a parlar d'"un pla B" alternatiu a l'estat d'alarma.





En qualsevol cas, la presidenta de Ciutadans ha assegurat que el seu partit seguirà criticant el Govern central tot i que també continuarà "sent útil" a l'oposició forçant l'Executiu a rectificar com, segons ha subratllat, ve fent en les últimes setmanes.





"En la posició de Ciutadans no hi ha estratègia, hi ha convicció", ha recalcat, deixant clar que no es deixaran portar "ni per les crítiques ni per les lloances".





NO "RENTAR-SE LES MANS" AMB LA VOLTA A L'ESCOLA





Alguns dels punts que, segons Arrimadas, el Govern espanyol ha de començar a rectificar és per exemple, la seva "improvisació" respecte a les mesures relatives al sector turístic, per al qual ha exigit un pla específic que ajudi a pal·liar els efectes de la pandèmia.





També s'ha mostrat convençuda que l'Executiu haurà d'acabar rectificant per fer obligatori l'ús de mascaretes i "no rentar-se les mans" deixant en mans de les comunitats autònomes l'organització del pròxim curs escolar".





"El Govern espanyol ha de donar certeses", ha emfatitzat Arrimadas, qui també ha aprofitat per demanar que les pròximes eleccions basques i gallegues, suspeses per la crisi sanitària, se celebrin "en les millors condicions sanitàries possibles".





Per la líder d'el partit taronja, a la desescalada cal primar els criteris sanitaris, però sense oblidar la necessitat d'anar reactivant l'economia. "Descuidar qualsevol de les dues coses és un greu error", ha avisat.





En aquest punt, ha insistit en la necessitat d'anar "reforçant l'ús de màscares" com, segons ha explicat, va proposar la Comunitat de Madrid en la seva sol·licitud per poder passar a la Fase 1 i també ha aprofitat per criticar la "arbitrarietat" amb la qual, al seu parer, està actuant l'executiu en aquesta matèria. "Que el Govern no sigui transparent amb els criteris que aplica indigna molta gent", ha afegit Arrimadas.