Feijóo convocarà les eleccions gallegues per al 12 de juliol

El president gallec ha convocat un Consello Extraordinari per formalitzar la polèmica convocatòria dels comicis. Alberto Nuñez Feijóo informar la premsa a les 14:15 hores. Un dels quatre informes mèdics encarregats per la Xunta, que es poden descarregar aquí, adverteix el risc d'un rebrot de coroanvirus en breu.





A aquesta mateixa hora compareixerà Íñigo Urkullu. Els dos convocaran comicis pel 12 de juliol, excepte un sorprenent canvi en l'últim minut.





Des que és president, Feijóo sempre ha convocat les eleccions gallegues per a la mateixa data triada pels bascos per als seus comicis.





La convocatòria d'aquest estiu ve acompanyada d'una altra polèmica. Pràcticament tota l'oposició ha criticat la convocatòria quan la crisi de l'coronavirus a Galícia encara no està superada de el tot. A més, a l'ajornar els anteriors comicis, Feijóo va comprometre intentar consensuar una nova data.





INFORMES NO CONCLUENTS





Feijóo va encarregar quatre informes a diferents metges de SERGAS . A l'almenys un d'ells alertava d'un possible repunt de COVID-19 en breu, a causa de la relaxació de la quarantena. La resta assenyalava juliol com una de les dates amb menys probabilitat d'una crisi sanitària.





Qüestionat per Galiciapress aquest dissabte, el director de el Centre d'Emergències Sanitàries de l'Ministeri de Sanitat Fernando Simón va preferir no avaluar les convocatòries, argumentant que era una decisió política. Això sí, Fernando Simón va demanar que es prenguessin precaucions si, finalment, com sembla, Galícia i Euskadi van a eleccions.





