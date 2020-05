Salut farà més d'un milió de testos d'immunitat a la població catalana

Es faran més d’un milió de testos serològics per conèixer la immunitat de la població catalana enfront de la Covid-19.













A més dels professionals sanitaris, s’estudiarà la immunitat d’altres collectius com els professionals essencials no sanitaris, persones diagnosticades positives sense confirmació per PCR, o que van reportar simptomatologia compatible amb la COVID19 durant la fase de confinament, així com d’altres poblacions sentinella.





Per establir un pla de desconfinament eficient i segur, un aspecte important a tenir en compte és l'estat immunitari de la població enfront del SARS-CoV-2 i quina durada i protecció pot oferir. A dia d’avui es desconeix quin percentatge de persones asimptomàtiques o amb simptomatologia benigna han passat la malaltia sense haver estat diagnosticades. Els anticossos apareixen després d’una infecció de la COVID19 i mantenen la seva presència durant setmanes, tot i que encara no se sap quantes. A més, són detectables en pacients asimptomàtics en els quals no hi ha hagut sospita d’infecció ni s’ha realitzat la prova diagnòstica.