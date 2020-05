Feijóo convoca eleccions perquè "el virus a penes va circular per Galícia"

Tota l'oposició parlamentària està en contra d'aquesta data, encara que En Marea acceptava una setmana més tard. Feijóo enarbora els informes que va demanar a experts de SERGAS, un dels quals adverteix d'un possible rebrot en breu.





En la seva compareixença aquest migdia, Feijóo va repassar les últimes xifres de l'coronavirus a Galícia. El president va recordar que la dada de 607 morts, un més que ahir, és el principal. Hi ha 17 gallecs en unitats de cura intensiva.





Tirant dels dos estudis serològics, va argumentar que només el 2% dels gallecs va estar en contacte amb el coronavirus, encara que va reconèixer que això té conseqüències negatives i positives. "El virus a penes va circular per Galícia", ha conclòs.





Feijóo ha indicat que la mitjana setmanal de contagis és de 9 casos diaris ara, quan va arribar a ser de 460 casos diaris.









El líder va recordar que l'Estat d'Alarma li permet convocar eleccions i que cap partit amb representació a Galícia va votar en contra, tot i que el mateix PP es va abstenir al Congrés.





ARRIBADA DE TURISTES DE MADRID I CASTELLA

"Els experts sanitaris estan d'acord que és menys insegur convocar les eleccions abans de rebre els turistes a l'estiu", va argumentar el líder de PP. Feijóo ha destacat que "bona part" vénen de Madrid i Castella i Lleó, zones amb més coronavirus.





Un dels quatre informes mèdics demanats per la Xunta adverteix que podria haver un rebrot petit en breu, a causa de la relaxació de la quarantena.





Malgrat això, el mandatari ha insistit que "tots" els experts sanitaris recomanen convocar com més aviat. Els altres informes, efectivament, veuen menys risc ara que al setembre. Els documents es poden descarregar aquí.





NINGÚ DE L'OPOSICIÓ VOL EL 12 DE JULIOL

Feijóo ha reconegut que PSOE, Podem i BNG es van mostrar en contra de celebrar les eleccions el proper mes. A l'ajornar l'anterior calendari, Feijóo va prometre consensuar la nova data.





El mandatari va dir que tenia triar entre l'opinió dels seus rivals i la dels "experts sanitaris". Feijóo aposta per seguir el consell majoritari dels informes.





"Feijóo imposa un calendari electoral que els gallecs no compartim, està escrivint les seves últimes paraules al capdavant de Govern de la Xunta", va valorar el líder d'PSdeG Gonzalo Caballero fins i tot abans de l'anunci.





Des de Galícia en comú (Podem, ANOVA, Esquerda Ubnida i algunes marees) anuncien "mesures legals" contra la convocatòria, que veuen irresponsable i fruit de l'ambició de Feijóo.





El BNG tampoc dóna suport a aquesta "temeritat" i va acusar el popular de fer seguidisme d'Urkullu. És la cinquena vegada que Feijóo convoca a la vegada que el PNB a Euskadi.





Feijóo va dir que la data de juny havia tingut el suport d'En Marea. El que no és cert de tot. Els de Luís Villares apostaven pel 19 de juliol, per poder votar així fora de l'estat d'alarma.





Vox, que no té presència parlamentària a Galícia, tampoc està d'acord . Els de Santiago Abascal adverteixen que Feijóo quedarà deslegitimat si hi ha molta abstenció per por del coronavirus.





El president del PPdeG va reconèixer que el virus seguirà present en els pròxims mesos i seguirà fins que hi hagi una vacuna, que pot no arribar mai. Feijóo ha insistit que, vistos els informes, no podia ajornar més els comicis, quan la legislatura acaba a l'octubre.





El polític conservador va acusar el PSOE de contradir-se, per donar suport a les eleccions al juny al País Basc, però no a Galícia. A Euskadi, el PP basc no està d'acord amb convocar comicis ara.





FERNANDO SIMÓN DEMANA MITIGAR RISCOS

El principal expert sanitari d'Espanya sobre el coronavirus va opinar el dissabte sobre una convocatòria electoral al juny . A preguntes Galiciapress, Fernando Simó va dir que era una decisió política, però ha insistit que, de convocar-se, eren necessàries mesures de prevenció.





Preguntat sobre quines mesures concretes de prevenció baralla per a la cita amb les urnes, com excloure les persones de risc de les taules, Feijóo no va concretar. Ha instat a les decisions que prenguin el seu vicepresident i la Junta Electoral.