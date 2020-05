Les mascaretes seran obligatòries al carrer i els espais tancats sempre que no es garanteixi la distància mínima

L'ús de mascaretes serà obligatori també a la via pública i en espais tancats quan no es pugui garantir el compliment de la distància mínima de seguretat entre persones, fixada en dos metres, a més de quan es viatge en transport públic.





Així ho han acordat aquest dilluns el Govern i les comunitats autònomes durant la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SMS).





D'aquesta manera, a l'ús ja obligatori en el transport públic es sumarà ara la utilització obligatòria en espais tancats i en la via pública si no és possible garantir la distància mínima de seguretat de dos metres.





El departament dirigit per Salvador Illa ha indicat que l'ús de les mascaretes quedarà regulat en una ordre ministerial que es publicarà en els propers dies.









Durant la reunió, a més, s'ha informat del nou sistema de comunicació de dades entre comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, que ara es farà a la tarda.





El ministre ha anunciat l'enviament de guants i de mascaretes a totes les comunitats i ha anticipat que es donarà autonomia per al detall de certes activitats dins de la fase 2, en concret a que fa a les visites als centres de gent gran.





Pel que fa als trams horaris, en la següent fase en què desapareixen els trams horaris, serà la comunitat la qual proposarà que es respecti específicament el que està establert per a gent gran i amb discapacitat.





El nombre màxim de persones autoritzades en actes culturals a l'aire lliure quedarà fixat per salut pública de la Comunitat. A més, el Govern murcià ha sol·licitat pautes per a platges, i el Ministeri ha especificat que s'abordarà en reunions bilaterals.