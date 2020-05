Els concessionaris reobren les portes després de la patacada d'abril en les matriculacions

El darrer mes d'abril ser un mes negre per a les matriculacions de cotxes a Espanya. Amb poc més de 4.000 unitats venudes, els concessionaris van patir una caiguda inaudit en la seva quota de negoci. A Catalunya, es va registrar un descens del 95,6% respecte a l'abril de 2019, el "pitjor dada" dels últims 20 anys segons dades de Fecavem, la patronal catalana d'automoció.





Un mes més tard, les mesures de relaxació del confinament enquadrades en el pla de desescalada del Govern espanyol dibuixen un horitzó més esperançador per al sector.





Des del passat dilluns 18 de maig, tots els concessionaris, amb independència de la seva superfície i de la fase en què es trobi la província on estiguin localitzats, poden tornar a obrir les portes. Això sí, tots ells hauran de fer-ho amb cita prèvia i complint unes estrictes mesures de seguretat que han estat avalades pel Govern central. Aquesta mesura es fa extensiva a les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, així com als negocis de venda de maquinària agrícola.





La necessitat d'usar el vehicle propi i la caducitat anunciada de molts models podrien sumar per facilitar un cert retorn a les xifres de vendes que es van registrar l'any passat.





OZÓ I GEL DESINFECTANT: IMPRESCINDIBLES PER OBRIR





La patronal espanyola del motor, Faconauto, s'ha posat mans a l'obra per preparar tots els punts de venda del territori nacional. Segons informa la federació, els empresaris han destinat una suma de 11 milions d'euros per a proveir-se de material protector i higienitzant per tornar a operar amb totes les garanties per als seus clients.





Un portaveu de la patronal confirma que els compradors podran seguir provant els cotxes sempre que ho sol·licitin. Per a això, els automòbils seran convenientment desinfectats amb ozó i gel desinfectant després de l'ús de cada client. També es mantindran dins de les botigues les distàncies de seguretat de dos metres entre treballadors, així com entre empleats i visitants.









Jaume Roura, president de Fecavem i del Gremi del Motor: per "motius de preocupació climàtica, s'haurien de retirar de circulació entre 10.000 i 12.000 vehicles que tenen molta antiguitat".





Amb tot, la incertesa plana sobre un sector que, a l'igual que la restauració o el negoci immobiliari, necessita imperiosament la venda cara al públic per tirar endavant. A preguntes Catalunyapress, la patronal reconeix que "durant els primers dies de maig poques operacions s'hauran pogut tancar" a causa de l'estat d'alarma, que va paralitzar completament les exposicions de vehicles durant pràcticament tots els mesos de març i abril.





LES OPORTUNITATS DE LA CRISI





Però no tot és negatiu. Malgrat la garrotada causat per la crisi, aquesta també presenta oportunitats indirectes que podrien facilitar la sortida del forat. En particular, l'ús del cotxe privat en detriment del transport públic es presenta com un esperó que pot animar les vendes a curt i mig termini.





Aquesta és l'opinió de Jaume Roura, president de Fecavem i del Gremi del Motor, que també afegeix que per "motius de preocupació climàtica, s'haurien de retirar de circulació entre 10.000 i 12.000 vehicles que tenen molta antiguitat".





Per tant, la necessitat de prendre el vehicle propi i la caducitat anunciada de molts models podrien sumar per facilitar un retorn gradual a les vendes que es van comptabilitzar l'any passat.