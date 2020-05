Sánchez ni desmenteix ni confirma el tancament de Nissan a Barcelona

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha indicat aquest dissabte que l'executiu està en "permanent interlocució" amb Nissan davant del "horitzó no clar" sobre la decisió de tancar la seva planta a Barcelona.





L'estranya fórmula usada per Sánchez per referir-se al tancament anunciat de la factoria per un mitjà japonès ha cridat l'atenció. Cal recordar que el president va transmetre al gener que no era factible que la factoria deixés d'operar. Sánchez es recolzava en una promesa personal que li va fer el president de l'aliança global Renault Nissan Mitsubishi, Jean-Dominique Senard.





Just aquesta mateixa setmana el secretari general de CC.OO., Unai Sordo, va demanar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc del pacte per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de juny, que busqués la implicació de Renault per evitar el tancament de les plantes catalanes de Nissan.









Durant una roda de premsa telemàtica al Palau de la Moncloa, Sánchez ha indicat que el Govern central està també en contacte amb el sector automobilístic per plantejar polítiques "de suport i ajuda", i també per destinar recursos públics europeus que puguin beneficiar a l'automoció.





Aquest dijous el diari japonès 'Nikkei' ha avançat que Nissan tancarà la seva fàbrica de Barcelona i traslladarà la seva producció a diferents plantes de Renault, un moviment que s'emmarcaria en un pla de reorganització de la signatura causa de la pandèmia del coronavirus i que podria incloure la reducció d'un 20% de la seva capacitat productiva a Europa fins 2023.





Aquesta situació posaria en risc a uns 3.000 llocs de treball directes en les instal·lacions de la companyia ja prop de 20.000 llocs de treball indirectes a la província de Barcelona.