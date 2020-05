El 44% dels pacients hospitalitzats per Covid-19 pateix un símptoma psiquiàtric

El 43,9 per cent dels pacients hospitalitzats per Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, pateix algun símptoma psiquiàtric, el 12,2 per cent trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) i 26,8 per cent ansietat o depressió .

Així es desprèn de l'última actualització de l'informe cientificotècnic sobre el coronavirus del Ministeri de Sanitat, en la qual, entre altres aspectes, es fa un repàs pels estudis publicats sobre els trastorns mentals dels pacients amb Covid-19.





En aquest sentit, segons la feina, els símptomes esmentats anteriorment solen ser més freqüents en pacients amb dificultats d'afrontament i que assenyalen estar estigmatitzats, sent el suport social percebut va ser el factor protector més important.





Així mateix, en un estudi de 76 pacients psiquiàtrics i 109 controls a la Xina, les puntuacions en les escales d'ansietat i depressió van ser significativament majors en pacients psiquiàtrics, a l'igual que les preocupacions sobre la seva salut, impulsivitat i ideació suïcida. De fet, un terç complien criteris de TEPT, i un quart d'insomni.





De la mateixa manera, el departament que dirigeix Salvador Illa ha assenyalat que les persones amb malalties mentals preexistents poden tenir un major risc de recaiguda a causa de l'estrès associat amb la pandèmia de Covid-19. Així mateix, informa que les persones amb trastorn mental poden ser un col·lectiu de risc per malaltia per Covid-19.





D'altra banda, Sanitat esmenta un estudi en el qual es va trobar un major risc de pneumònia en pacients psiquiàtrics. Alguns dels factors que se suggereixen que poden augmentar el risc són la presència de més comorbiditats que la població general, la vida dins de les institucions tancades o les barreres d'accés a l'atenció sanitària.





Així, a Wuhan (Xina) es va detectar un agrupament de 50 infectats per coronavirus en una institució psiquiàtrica. En aquest punt, l'informe avisa que tant la major prevalença de la simptomatologia esmentada anteriorment com moltes de les situacions provocades per l'epidèmia (aïllament, dificultats econòmiques, por, consum d'alcohol) poden influir en el risc de suïcidi.





Al mateix temps, un altre model va analitzar com influiria la desocupació associat a la Covid-19 amb el suïcidi usant dades de 63 països prenent una estimació de llocs de treball perduts per la crisi facilitat per l'Organització Internacional del Treball, i calculant que el nombre de suïcidis causats per la desocupació estaria entre 2.135 i 9.570 per any.





També s'ha observat que els suïcidis consumats disminueixen en temps de guerra en població general, probablement per la sensació de "deure" social. "En situacions on es necessita la col·laboració de tots, es reforça el sentiment de comunitat i això pot exercir un cert paper protector. Encara que aquest últim factor pugui influir, l'efecte conjunt de la resta de conseqüències psicològiques d'una epidèmia probablement té un pes més gran" , assenyala Sanitat en el treball.





PROBLEMES MENTALS DELS PROFESSIONALS SANITARIS

Els treballadors sanitaris són un grup especialment exposat a patir problemes de salut mental a causa de l'estrès i la sobrecàrrega a la qual estan sotmesos s. En una enquesta realitzada a 1.257 treballadors sanitaris a la Xina durant l'epidèmia del nou coronavirus, el 50,4 per cent referia símptomes de depressió, el 44,6 per cent d'ansietat i el 34 per cent d'insomni.





En l'anàlisi multivariant es va trobar que ser dona, personal d'infermeria, resident de Wuhan, o treballador de primera línia augmentava el risc de l'aparició d'aquests símptomes. En una altra enquesta també a la Xina es va trobar que els treballadors sanitaris tenien una prevalença significativament major respecte a la població general d'insomni, ansietat, depressió, somatització i símptomes de trastorn obsessiu-compulsiu.













En un tercer estudi esmentat pel Ministeri de Sanitat, la incidència d'ansietat entre els professionals sanitaris va ser del a 23,04 per cent, sent major en dones que en homes i en el personal d'Infermeria.





Finalment, en una enquesta realitzada en població general a la Xina en què van participar 1.210 persones, el 53,8 per cent va classificar l'impacte psicològic de la pandèmia com a moderat o greu, 16,5 per cent van referir simptomatologia depressiva moderada a greu i 28, 8 per cent ansietat moderada a greu.





Les dones, els estudiants i el pitjor estat de salut percebut es van relacionar amb majors nivells d'estrès, ansietat i depressió.





A Itàlia es van objectivar nivells elevats d'estrès en comparació amb els nivells basals recollits en estadístiques europees. També es van trobar nivells més alts d'ansietat en les dones i en les persones joves, així com en les persones que tenien algun familiar o conegut diagnosticat.