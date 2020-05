Investigadors israelians desenvolupen un test de coronavirus que dóna resultats en un minut

Investigadors de la Universitat de Ben Gurion al Nègueb (Israel) han creat una prova que fa servir mostres de la respiració i alè obtingudes en una mena d'alcoholímetre, i en menys d'un minut identificarien o no a portadors de COVID-19.













"L'aparell mostra un 90 per cent de precisió en les proves fetes fins ara", explica el professor Gabby Sarusi, cap de la Unitat d'electroòptica del la universitat i líder de projecte.





Els tests preclínics, portats a terme juntament amb el ministeri de Defensa israelià en més de 120 persones, han tingut un índex d'èxit més alt de què obtenen els tests habituals de reacció en cadena de la polimerasa (PCR, en anglès). Les proves en els següents dies determinaran si el test pot identificar l'estadi específic del COVID-19 i si el distingeix sense cap dubte d'altres virus, com assegura l'equip inventor.





"Mesurem les característiques físiques de virus, coses com com condueix l'electricitat, no el seu ADN, i al tractar-lo com una partícula física, que també és, els nostres processos són molt més ràpids que els dels biològics i els nostres mètodes radicalment diferents. Van a la velocitat de la llum ", apunta.





"Com aquest virus és una nanopartícula, ens preguntem si podríem detectar-usant mètodes el món físic, fotons i enginyeria elèctrica. I vam descobrir que la resposta era positiva: aquest virus ressona a la freqüència THz (terahertz)", afegeix el físic. És a dir, una espectroscòpia en aquesta freqüència ho descobreix ràpidament. El desenvolupament de l'aparell els va prendre tot just dos mesos de treball intensiu.





Es prenen partícules en una simple recollida de mostra respiratòria o frotis de nas o gola, i es col·loquen sobre un microxip carregat de sensors matemàtics dissenyats per a aquest propòsit. El sistema analitza la mostra biològica i dóna un resultat precís, negatiu o positiu, en el següent minut a través d'un sistema en el núvol. El dispositiu emmagatzema els resultats en una base de dades que pot ser compartida amb les autoritats, fent molt més senzill el monitoratge del virus.





El nou mètode es basa en un canvi en la ressonància de la franja d'un tipus d'ones electromagnètiques conegudes com a radiació de terahertzs en presència de virus. Aquest tipus de rang espectral ha estat utilitzat en les últimes dècades per a la detecció precoç i identificació de mostres biològiques.





Cada kit costaria entre 50 i 100 dòlars (45 a 91 euros) per produir-se, "un preu molt menor del que costa avui dia la prova en laboratori", en paraules de Sarusi, "perquè els tests de coronavirus actuals estan basats en la identificació i amplificació de l'RNA víric, i per això depenen de reaccions bioquímiques cares ". "A més, els tests PCR prenen hores, en molts casos fins i tot dies, fins a mostrar resultats i requereixen complicació logística al necessitar transportar mostres biològiques sensibles. Nosaltres volem escurçar i simplificar tot aquest procés", conclou.