Les mascaretes seran obligatòries a partir del dimecres 20 de maig

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicarà "molt probablement demà al matí" l'Ordre que fixi l'ús obligatori de mascaretes a la via pública i en espais tancats quan no es pugui garantir el compliment de la distància mínima de seguretat, fixada en dos metres.





En roda de premsa després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, el ministre ha anunciat que l'Ordre estarà en vigor quan es publiqui al BOE, cosa que es preveu matí, i que comptarà amb "certes excepcions" per motius d'edat o per patologies que desaconsellin la seva utilització. En concret, les mascaretes que fixarà el Govern central com a obligatòries en aquestes circumstàncies seran les higièniques o les quirúrgiques.









Preguntat sobre per què es pren aquesta decisió ara, en una fase amb molts menys casos de Covid-19, i no en els moments més apressants de l'epidèmia, Illa ha assenyalat que "totes les decisions i protocols estan en permanent revisió". "En aquesta fase de desescalada ens ha semblat que era convenient fer aquest pas. Ho hem consensuat amb les comunitats autònomes i hem escoltat els experts. Ens ha semblat una mesura de precaució, cautela i seguretat", ha explicat.





El ministre ha recordat que altres socis europeus també han pres aquesta decisió en les últimes setmanes, i ha tornat a emmarcar aquesta mesura en la fase de desescalada, en què també s'ha promulgat, per exemple, l'Ordre que estableix una quarantena de 14 dies per a tots aquells viatgers que vinguin de l'estranger.





Illa ha ressaltat que les mascaretes seran distribuïdes per "diferents canals" ja en ús, com a superfícies o oficines de farmàcia, tal com estava passant fins ara. Pel que fa al seu preu, ha recordat que està fixat per Ordre de Sanitat en 0,96 euros. Sobre la possibilitat d'oferir-de forma gratuïta a determinats col·lectius, ha passat aquesta responsabilitat a les comunitats autònomes.





Sobre l'evolució de la pandèmia a Espanya, ha assenyalat que les dades publicades ahir són "bons", amb un increment del 0,12 per cent en els contagis. "Van en la línia dels objectius que ens estem marcant, amb increments al voltant del 0,5 per cent", ha celebrat. No obstant, ha advertit que el virus encara no ha estat vençut. "Hem de seguir actuant amb cautela, prudència i seguretat. Encara hi ha un increment de casos", ha conclòs el ministre.