La desastrosa gestió del SEPE deixa milers de prestacions impagades a Catalunya

Després de dos mesos d'estat d'alarma, es compten per milers els treballadors acomiadats per un ERTO que segueixen sense haver cobrat les seves prestacions. Unes oficines d'Ocupació col·lapsades intenten ara, a més, preparar la reincorporació de molts d'aquests treballadors, passant per les mateixes complicacions que en les altes dels acomiadaments col·lectius.





En el cas de Catalunya, uns 80.000 treballadors afectats per expedients de regulació temporal encara no han cobrat ni un euro, segons dades facilitades per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.





A Catalunya, a més de 716.000 ciutadans se'ls ha rescindit temporalment el seu contracte fins aquest dimarts i han passat a tenir dret a cobrar l'atur, després que unes 97.200 empreses presentessin un ERTO davant de la Conselleria de Treball.









Els drets d'aquests treballadors estan sent lesionats per la lentitud amb què es tramiten a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) els seus expedients per avalar que poden percebre la prestació per desocupació.





A més, cada vegada que ocorre un error en els llistats que les empreses remeten al SEPE --com un dígit mal introduït del DNI o el compte bancària--, ha de ser l'afectat qui es posi en contacte amb l'oficina més propera, ja que l'administració no avisa l'aturat que ha de remeiar la seva situació.





Molts d'aquests beneficiaris subsisteixen gràcies a les xarxes de suport familiar, a la tasca de les entitats de tercer sector o al fet que alguns bancs com CaixaBank han avançat l'atur dels últims mesos.





LA TORNADA AL TREBALL COMPLICA MÉS LES COSES





Si la gestió de l'allau d'acomiadaments ja va ser una tasca hercúlia per l'administració, la reincorporació gradual d'aquests mateixos treballadors també es preveu complicada. La tornada gradual a la normalitat s'ha de fer utilitzant el mateix sistema 'RED' de la Tresoreria de la Seguretat Social, només que afegint uns codis particulars per a la reincorporació a jornada parcial o completa. Les empreses que renuncien a l'ERTO han de comunicar en un termini de 15 dies a l'autoritat laboral aportant la documentació de cada un dels seus treballadors que torna al lloc de treball.





Aquestes tramitacions coexistiran encara amb les ampliacions d'expedients per força major i amb la resolució de reconeixements de prestació que queden pendents. Per aquest motiu tot sembli indicar que el col·lapse a les oficines del SEPE només s'incrementarà en aquest període final de maig i inicis de juny.