El sector turístic demana reobertura de fronteres i ERTOs fins a final de temporada

La necessitat d'establir uns protocols comuns en la reactivació del sector turístic a nivell europeu i fins i tot un veritable "rescat", sigui quin sigui el nom que se li doni, ha estat la primera aspiració que s'ha posat en relleu en la videoconferència organitzada per ACAVe (Associació Corporativa d'Agències de viatge especialitzades) sobre perspectives de reactivació de la temporada turística i en la qual han participat representants de les comunitats autònomes d'Andalusia (Manuel Alejandro Cardenete, viceconseller de Turisme, Justícia, Regeneració i Administració Local), Balears (Manuel Porras, director gerent de AETIB) i Catalunya (Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement), tots ells coordinats per Martí Serrate, president d'aquesta entitat, amb Catiana Tur, directora gerent. Estava anunciada també la presència de la secretària d'Estat de Turisme, Isabel María Oliver que a la fi no ha participat.









Amb la immediatesa de la present temporada, cadascun dels representants ha posat en relleu les diferents prioritats de la seva comunitat. Si bé la recuperació de la mobilitat i connectivitat és un aspecte important en totes elles, per a Balears és imprescindible, perquè pràcticament tot el turisme (nacional i internacional) arriba per via aèria. D'altra banda, la recuperació del turisme nacional, en la qual tant es confia, afecta principalment a Andalusia, per la qual cosa el viceconseller Cardenete ha defensat la implantació dels "bons turístics" a l'igual que ha fet algun altre país (cas d'Itàlia , amb bons de 500 euros) subratllant que la despesa d'euro en turisme té un efecte multiplicador de dues o tres vegades aquest import.





Els creu tan necessaris que, cas de no fer-ho l'Estat, podria afrontar la iniciativa al seu nivell el propi govern regional. Catalunya, en canvi, no fio seves esperances en aquesta proposta, tenint en compte la preeminència dels seus mercats exteriors, pel que ha defensat amb energia la reobertura de fronteres i la lliure circulació de persones. Tots han menysvalorat l'auge, cert i constatable, que han experimentat les reserves de turisme rural, una dada molt encoratjador, però que suposa un percentatge ínfim de l'activitat turística.





Hi ha hagut unanimitat en la necessitat de consensuar un protocol sanitari a nivell europeu, ampliar la vigència dels ERTOs en el sector turístic fins a finals de temporada, garantir la subsistència de l'oferta i evitar el perill de la desaparició d'empreses, protegint a aquestes de la falta de liquiditat i emparant seu capital humà. També van demanar una millor comunicació amb el Govern central, recordant que moltes vegades els governs autonòmics s'assabenten de les seves disposicions per la premsa (avui mateix, de l'Ordre de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana sobre tràfic marítim).





Finalment, Serrate ha recordat que ACAVe va proposar un pla nacional de vacances per al personal sanitari i per als afectats per ERTOs i ha confiat, malgrat totes les reserves que es van expressar, en la recuperació del turisme nacional amb especial incidència en els mesos d'agost i setembre. Ha recordat a més que, segons les previsions de la IATA, les comunicacions aèries nacionals poden començar a recuperar-se al juny, les europees al llarg de l'estiu i les intercontinentals a l'últim trimestre del l'any.