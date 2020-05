Dia Solidari (Naturgy) destina 200.000 euros a beques per a 800 famílies

L'associació Dia Solidari, formada i gestionada per empleats de Naturgy, ha donat 200.000 euros a l'ONG Educo i a la Fundació Trilema per cobrir necessitats bàsiques dels nens de 800 famílies vulnerables a causa de l'emergència sanitària pel Covid-19.





Educo els destinarà al seu programa 'Beques Menjador a Casa' per cobrir necessitats d'alimentació de prop de 450 nens de famílies vulnerables, amb el repartiment de 40.000 àpats (esmorzar, dinar i sopar), ha informat la companyia energètica aquest dimecres en un comunicat.









Per la seva banda, Fundació Trilema dedicarà els recursos rebuts al suport educatiu i social dels alumnes més vulnerables dels seus col·legis, i amb les seves beques cobreix estudis i material escolar, així com dos mesos i mig d'alimentació per a alumnes de sis col·legis.





Aquesta donació és la segona iniciativa del dia Solidari amb motiu de l'emergència sanitària, ja que la primera, que va realitzar al costat de Naturgy, va consistir en la donació de 100 ordinadors de la companyia en desús perquè els fills de famílies vulnerables d'Espanya i Portugal puguin seguir la formació en línia que les escoles i instituts estan impartint aquest últim trimestre del curs.





Dia Solidari, creada el 1997, té com a fi social fomentar l'educació en la infància i la joventut, i els empleats socis donen un dia del seu salari a l'organització, i la companyia dobla cada any les aportacions rebudes.