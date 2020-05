Eloi Badia reconeix que no es compleixen les mesures de precaució a les platges de Barcelona

El regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, ha explicat que en la franja de 6 a 10 hores s'han desplaçat unes 2.000 persones a les platges de la ciutat: s'han acumulat en les de Sant Miquel, Sant Sebastià i la Barceloneta, on "en alguns moments hi ha hagut problemes per a mantenir les distàncies".





Ho ha dit en una roda de premsa telemàtica aquest dimecres de balanç del primer dia d'obertura de les platges per a passejos, en la qual ha dit que la Guàrdia Urbana ha volgut ser pedagògic per a explicar les normes: "En general, s'ha mantingut la distància. Som optimistes i, en general, la ciutadania entén la situació".





Badia ha assegurat que el Govern municipal estarà atent a com evoluciona la situació a les platges durant el cap de setmana, i ha advertit que si es repeteixen aglomeracions "no es descarta un pas enrere" o revisar la mesura, encara que s'ha mostrat positiu i ha afirmat que preveu que no s'impulsi cap canvi.









"Estem al primer dia, Fa falta ser pedagògics. Tenim marge de millora", i ha recordat que encara no es permet el bany recreatiu ni prendre el sol estirats, i ha afegit que tampoc s'ha habilitat la platja per a gossos i que tampoc es poden emportar sense lligar, unes accions que ha dit que no seran possibles fins que les fases evolucionin.





"La idea és poder anar relaxant la ciutat. Però si veiem que alguna mesura no permet garantir la distància física es pot fer un pas enrere", i ha dit que la Guàrdia Urbana només multa a aquells ciutadans que se salten les normes del confinament de forma coneixedora i manifesta, no per a aquells que la desconeixen.