Arrels destapa els "desnonaments invisibles" que ha provocat la pandèmia

La Fundació Arrels ha xifrat en 1.239 les persones que, segons el recompte fet per l'ONG la nit del 14 de maig, dormen als carrers de Barcelona i, en el context de l'estat d'alarma per coronavirus, no poden confinar. En concret, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, l'Eixample i Sant Martí acumulen el 79% de les persones localitzades.





L'organització ha assegurat en un comunicat que es tracta d'una dada similar al de l'any passat, però que "hi ha un fet diferencial i que agreuja la situació": malgrat que en les últimes setmanes s'han obert 620 places d'emergència, centenars de persones més segueixen sense poder-se protegir.





"Sabem que moltes d'aquestes persones abans no vivien al carrer sinó en habitacions de relloguer o pensions que durant l'estat d'alarma han tancat: són persones víctimes de desnonaments invisibles", assegura la Fundació Arrels en un comunicat, que considera imprescindible oferir-los una alternativa habitacional.









En declaracions a Catalunyapress, Ferran Busquets, director de l'entitat, ha proposat "obrir espais petits a la ciutat per a les persones que dormen al carrer", assenyalant que els ciutadans que es van acostar fins a la Fira buscant aixopluc no tenen el mateix perfil que fins ara havia atès Arrels.





Per això, l'entitat demana una "reconsideració del model" en la línia de la crida que ja va realitzar al març, quan va sol·licitar mobilitzar recursos de manera urgent i temporal. Per això demana a totes les administracions (local, autonòmica i central) que uneixin les seves forces per implementar estratègies que redueixin aquest fenomen social.