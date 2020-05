El pacte de Govern amb Bildu provoca la primera gran crisi entre el PSOE i Podem

El dimecres a la sessió de control del Congrés per prorrogar un cop més l'estat d'alarma, el president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que Bildu votaria a favor de la moció dels socialistes. Les declaracions de president van arribar fins i tot abans que el partit independentista basc anunciés la seva posició.









El Govern va aconseguir el "sí" de Bildu prometent la derogació "íntegra" de la reforma laboral de l'any 2012 "impulsada pel partit popular", segons diu el document signat pels independentistes bascos, el PSOE i Unides Podem.





No obstant això, han estat suficients només unes hores perquè el PSOE de marxa enrere. El partit ha emès un comunicat on descarta la derogació íntegra de la Reforma Laboral, anunciant que només es modificaran tres aspectes de la mateixa: la possibilitat d'acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia, les limitacions a l'àmbit temporal de l'conveni col·lectiu i la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials.





CRISI ENTRE EL PSOE I PODEM

El gir dels socialistes no ha agradat res a el partit liderat per Pablo Iglesias. "Vaig a ser cristal·lí: pacta sunt servanda (el signat obliga)", ha assegurat el president de Podem en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per CatalunyaPress, en què s'ha mostrat molt dur amb la rectificació realitzada pels socialistes a última hora d'aquest dimecres.





"Cada partit pot dir el que vulgui. Però els documents signats en l'acord entre tres grups parlamentaris aquest és l'acord. Després que cada partit vulgui fer consideracions, molt bé, però el signat és això", ha recordat.





Així mateix, Iglesias ha carregat contra CEOE i Cepime després que hagin expressat aquest dijous la seva "rotund" rebuig a l'esmentat acord. "Crec que a ningú li pot sorprendre que la patronal volia un govern de PP i Vox. És normal. Però han d'entendre que hi ha alguna cosa que és la sobirania popular", ha sostingut.