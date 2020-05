Foment del Treball considera un "menyspreu" la contrareforma laboral de PSOE i Podem

Foment del Treball ha sostingut que l'acord per derogar la reforma laboral aconseguit per PSOE, Unides Podem i EH Bildu per derogar la reforma laboral és "un menyspreu al diàleg social amb els agents socials", i ha recalcat que arriba després d'arribar a un acord amb sindicats i patronals sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).





En un comunicat aquest dijous, la patronal catalana ha manifestat la seva "alarma per la inseguretat jurídica" que genera l'acord i s'ha sumat al posicionament expressat per la CEOE i Cepime.





Ha remarcat que el diàleg social és "absolutament necessari" per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica i el manteniment dels llocs de treball.









En aquest sentit, ha avisat que tirar endavant la derogació de la reforma laboral "posa en perill milers de llocs de treball", en un moment de crisi econòmica i social per l'emergència sanitària del coronavirus.





El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha reiterat la seva aposta per "un gran pacte per la reactivació de l'economia i la recuperació de l'ocupació" amb el Govern espanyol, la resta de grups parlamentaris, comunitats autònomes i agents socials.





Per això, ha assenyalat que l'acord del Govern central assolit amb EH Bildu "dificulta" aquest gran pacte, posa en perill els ERTO aprovats i compromet llocs de treball.