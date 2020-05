Foment del Treball crea un grup per fomentar la continuïtat de Nissan

Foment del Treball ha creat un grup de treball per potenciar la indústria de l'automòbil a Catalunya que tindrà com a objectiu immediat procurar la continuïtat de Nissan i preservar els llocs de treball.





En un comunicat difós aquest dilluns, la patronal catalana ha explicat que el grup està integrat per les companyies Seat, Nissan, Saba i Ficosa; el Clúster de l'Automòbil, el Saló de l'Automòbil de Fira Barcelona, la patronal UPM, PWC i l'escola de negocis Iese.









El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha defensat que "tota l'energia de l'món econòmic institucional de Catalunya ha de concentrar-se en els pròxims dies a procurar una alternativa el tancament (de la planta de Nissan) i evitar la pèrdua de milers de llocs de treball".





La patronal veu necessari analitzar el futur i l'estratègia que dissenyarà la marca, integrada en l'aliança amb Renault i Mitsubishi, i ha recordat que "el problema" ja ve d'abans de la pandèmia, perquè la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona produïa al 30% de la seva capacitat total.









El grup de treball explorarà les tendències del sector al món i les fortaleses de Catalunya en la indústria, i "canalitzarà" tot el suport institucional per concentrar recursos econòmics i de coneixement per mantenir Barcelona com a capital de la innovació i producció de vehicle de nova generació.





El pla de treball, que s'elaborarà aquesta mateixa setmana, s'enviarà a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol, així com als sindicats.





Ha recordat que Barcelona va guanyar al desembre de 2018 la seu central de centre de recerca europeu de mobilitat sostenible de l'European Institut of Innovation and Technology (EIT ), i té, per tant, l'oportunitat d'estar al centre de la mobilitat intel·ligent gràcies a les noves tecnologies.