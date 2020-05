Alerten sobre la deslocalització d'empreses catalanes per la pujada d'IRPF i Successions

L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), que representa més de 1.000 despatxos professionals, ha considerat que l'increment aprovat de l'impost de l'IRPF i el de Successions i Donacions suposarà la deslocalització de pimes i famílies de Catalunya a altres comunitats en sostenir que "atempta directament contra el seu futur econòmic".





En un comunicat aquest dijous, la vicepresidenta de l'APttCB, Montse González, ha defensat que es tracta d'una reforma tributària "inapropiada i desafortunada".





"Ens trobem en plena pandèmia, amb més de 11.000 morts per coronavirus a Catalunya, i l'increment d'impostos, com el de Successions i Donacions, sembla una mesura oportunista i poc justificable", ha afegit.









Ha advertit que si la transmissió generacional es "grava excessivament es corre el risc de perdre l'essència que ha mantingut a les pimes al capdavant com a model d'empresa familiar, innovadora i moderna", amb la corresponent generació d'ocupació i activitat econòmica.





Ha afegit que el fet de no poder aplicar la bonificació del 95% en la successió d'empreses familiars, perquè no és compatible amb la bonificació per patrimoni, afectarà a l'activitat empresarial i en el moment de liquidar una herència amb empresa familiar la quota final serà "molt superior" a la qual s'hauria pagat abans de l'aprovació de la pujada tributària.





L'APttCB es va reunir amb diferents representants de partits polítics per alertar sobre aquestes conseqüències, i representants de diversos col·lectius van presentar proposta d'esmenes.





En el cas de l'IRPF demanaven que no es modifiqués la taula autonòmica i deixar l'escala tal com estava per evitar una caiguda del consum, mentre que per Successions i Donacions reclamaven que no es modifiqués l'escala que grava els grups I i II.