Page, "dolgut i perplex" pel pacte PSOE-Bildu

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, es troba "dolgut i perplex" per l'acord assolit in extremis a la tarda d'ahir entre el PSOE i EH Bildu per garantir l'abstenció dels bascos davant la pròrroga de l'estat de alarma a canvi de la derogació de la reforma laboral.





Segons confirmen fonts properes al president regional, García-Page espera ara que el president de Govern, Pedro Sánchez, reprengui la situació prèvia a què es conegués l'acord amb Bildu.









Fins i tot, asseguren, el mateix García-Page s'ha posat a disposició de Moncloa per a la recerca de consensos més amplis dins del procés de reconstrucció econòmica i social a què s'haurà d'enfrontar el país, confiat que aquests acords es construeixin des d'un plantejament que impedeixi que s'engrandeixin les bretxes entre comunitats autònomes.