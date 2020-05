El Govern aprofita el quart decret anti-Covid per pujar el sou dels expresidents

El Parlament ha aprovat al ple d'aquest dijous el decret llei 11/2020 pel qual s'adopten mesures per a pal·liar els efectes de la pandèmia. No obstant això, en el decret també s'ha colat una mesura que no té res a veure amb la crisi provocada pel coronavirus: l'actualització de les pensions per a expresidents de la Generalitat, així com l'augment del 0,9% en l'assignació de exconsellers.





Segons el Govern, aquesta mesura pretén equiparar la remuneració dels expresidents d'acord amb la pujada de l'IPC. Així, s'incrementarà la pensió d'Artur Mas o Jordi Pujol en un 0,2%, el mateix que va pujar el salari de Quim Torra.





"Amb efectes a 1 de gener de 2020 les pensions a què fa referència l'article 30 de la Llei 4/2017 s'incrementen en un 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019. Les pensions i assignacions dels expresidents de la Generalitat i de Parlament i els seus familiars, s'han d'actualitzar d'acord amb la seva normativa", així diu la disposició addicional quarta inclosa en el decret.





El decret llei 11/2020, de 7 d'abril, ha estat aprovat després d'obtenir 65 vots a favor, 4 en contra i 65 abstencions, i es tramitarà com a projecte de llei després d'haver rebut 69 sís i 65 vots en contra.









L'OPOSICIÓ CRITICA ELS "PRIVILEGIS" D'EXALTS CÀRRECS





El diputat de Cs, Dimas Gragera, ha apuntat que aprovar una pujada de sou per als expresidents a través d'aquest decret suposa, en les seves paraules, riure de l'oposició i de la ciutadania, i demana a la Generalitat centrar-se en aprovar mesures per al Covid -19 perquè "pujar-li el sou a Mas i Montilla és totalment incompatible", en referència als expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla.





I ha anunciat que des de Cs es registrarà properament una llei per suprimir els privilegis de exalts càrrecs: "Que l'únic privilegi que tingui un president quan cessi del seu càrrec sigui com a molt conservar el pin i seure davant en els actes; que quan un president acabi la seva gestió es busqui la vida com fan tots els catalans".





Per la seva banda, la diputada del PSC Alícia Romero ha titllat d'impresentable la pujada de sou a expresidents que es planteja en la disposició addicional quarta del decret, així com l'increment de la paga als exconsellers en cas de cessament --també prevista al text--: "En un govern que voldria ser d'esquerres tocaria el diàleg, la contenció i les mesures, no pujar el sou als alts càrrecs".





Així mateix, afegeix que, per a ella, els Pressupostos de 2020 aprovats consoliden les retallades que es duen aplicant des de 2010 i que no s'han donat solucions reals als autònoms i pimes de Catalunya ja que "7,5 milions d'euros en ajudes, quan a Catalunya hi ha més de 550.000 autònoms, sembla una mesura ridícula".