Fundación Telefónica marca la digitalització empresarial i la formació digital per a l'economia postvirus

Espanya es troba immersa en la quarta revolució basada en la digitalització i en les dades. Aquesta era de disrupció implica canvis radicals en la vida de les persones, en les formes de treballar i produir i en el desplaçament d'alguns models de negoci tradicionals a altres completament nous. Una transició digital que encara que presenta reptes i incerteses, també té efectes molt positius i ofereix, al seu torn, grans oportunitats. Sense anar més lluny, la present crisi del COVID-19 ens ha obligat a repensar de la nit al dia la manera de viure, estudiar, treballar i gaudir, i aquí l'elevada digitalització d'Espanya ha fet que l'adaptació hagi estat ràpida i ha permès la continuïtat de moltes activitats essencials.





En qualsevol cas, per emprendre aquesta transformació digital, segons l'informe de la Societat Digital 2019, editat per Fundación Telefónica, cal una acceleració de la digitalització de la indústria, sobretot de les pimes i els autònoms, i una major formació digital dels espanyols. Aquests dos factors són clau per reactivar l'economia després de la crisi del COVID-19 i generar ocupació. Això sí, aquesta digitalització ha d'estar centrada en les persones, aquestes seran les beneficiàries, i ningú ha de quedar-se enrere, els espanyols han de tenir el control de la seva vida digital. Un repte que passa per la formació en competències digitals, amb una visió humanista i on es protegeixi a les persones amb un marc ètic i un nou contracte social.









ESPANYA ES DIGITALITZA





El món ja està connectat i de forma ubiqua. En 2018, per primera vegada, més de la meitat dels habitants de la planeta van usar internet, amb una penetració de 69,3 subscripcions per cada 100 habitants. I el nombre d'usuaris de banda ampla mòbil ha crescut un 22% de mitjana anual en els últims cinc anys.





Espanya també progressa en la seva transició digital amb fonaments sòlids. En una etapa de crisi com la del COVID-19, aquesta necessitat de connectivitat es multiplica exponencialment. En 2019 ocupava l'onzè lloc en la llista dels vint estats membres de la Unió Europea en el DESI (Índex de l'Economia i la Societat Digitals) i superava diversos punts la mitjana.





A més, l'accés a internet dels espanyols és ja generalitzat: 9 de cada 10 ja són usuaris i la connexió a les xarxes és ultraràpida: 3 de cada 4 llars tenen cobertura de fibra òptica. Aquesta tecnologia de banda ampla és la que més està creixent, ha passat de 63% al 77% a dos anys. Aquesta penetració situa Espanya en el primer lloc quant a cobertura i clients de fibra òptica a Europa.





Un futur proper ens porta la tecnologia 5G amb xarxes més ràpides, molt més segures, molt més simples, amb menor latència i, per descomptat, molt més intel·ligents. Actualment hi ha 7.000 milions d'aparells connectats, xifra que s'espera superi els 21.500 milions el 2025.





Digitalització d'Espanya





LES FÀBRIQUES INTEL·LIGENTS





Un altre dels sectors que està patint una profunda revolució és el productiu, amb l'aparició de la Indústria 4.0. Aquest terme fa referència a empreses i plantes industrials el suport principal és la informació en grans quantitats procedent dels objectes connectats a les xarxes, que és emmagatzemada i analitzada per poder optimitzar els processos, millorar els temps de fabricació i minimitzar els costos de producció.





Són instal·lacions que combinen de forma intensiva l'internet de les coses amb la intel·ligència artificial, el big data, el cloud i el edge computing, a més d'altres tecnologies, com blockchain.





En un termini de quatre anys, les empreses industrials espanyoles esperen que, fruit de la digitalització, augmentin els seus ingressos al voltant de l'11% i es redueixin els costos gairebé en una cinquena part. Però no tot són bones notícies per al teixit empresarial espanyol, les PIMES encara han de recórrer un llarg camí cap a la digitalització. Per exemple, encara que un 23% de les companyies grans i mitjanes fan un ús regular de la informàtica en núvol, aquesta xifra cau fins al 9% en el cas de la microempresa. L'ús d'anàlisi a través de big data en el sector productiu és encara més anecdòtic: poc més de la desena part de les pimes i grans, i un reduïdíssim 2% de les micro de menys de 10 treballadors, que representen al voltant del 95 % del teixit empresarial del nostre país.





Tipus de fàbriques intel·ligents





EDUCANT AL CIUTADÀ DEL SEGLE XXI





Un requisit fonamental per aprofitar tot el potencial que els serveis i productes digitals ofereixen per facilitar-nos la vida és comptar amb una adequada formació digital, altres dels factors clau per reactivar l'economia. Ara més que mai, la capacitació digital es presenta com una oportunitat davant aquesta crisi del COVID-19. No obstant això, segons el sdiE 2019, d'acord amb els indicadors més rellevants en aquesta matèria, encara falta camí per recórrer a Espanya per aconseguir un nivell òptim.





En concret, en la dimensió de capital humà que reflecteix l'indicador DESI, Espanya baixa fins a la posició 17 del rànquing, 3,5 punts menys que la mitjana europea. És un fet que al nostre país poc més de la meitat de les persones entre 16 i 74 anys posseeixen capacitats digitals bàsiques. Malgrat aquests baixos nivells, la tendència sembla positiva i els usuaris amb capacitats digitals avançades haurien passat del 32% de la població el 2017 al 36,1% en 2019. També augmenten els usuaris amb capacitats digitals bàsiques (de 28% al 32%), fonamentalment per la incorporació de nous usuaris d'internet.





La manca d'habilitats digitals és una de les principals causes que limiten l'ús de diferents serveis digitals. El 14,5% de la població no compra a internet per falta d'habilitats o coneixements i tampoc fa ús generalitzat de l'Administració electrònica per aquesta mateixa falta d'habilitats o coneixements.





En una societat en què la digitalització de totes les activitats quotidianes creix de manera imparable, la manca de capacitació digital pot arribar a convertir-se en un factor d'exclusió social, a nivell de la pròpia formació acadèmica. Aquesta situació s'agreuja si l'ocupabilitat de les persones depèn cada vegada més del seu nivell de capacitació digital. Fomentar les vocacions STEM, i STEAM, és una tasca complexa i urgent, ja que les últimes dades disponibles del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport reflecteixen que el nombre de matriculats en carreres tècniques com ara Enginyeries i Arquitectura ha baixat un 28% en els últims anys.





És un fet que al nostre país poc més de la meitat de les persones entre 16 i 74 anys posseeixen capacitats digitals bàsiques.





Però a més, aquesta capacitació digital no ha de ser només tècnica, també s'ha de traslladar a les disciplines humanístiques i a fomentar una actitud creativa. Aquesta integració de coneixements i habilitats serà imprescindible per afrontar les ocupacions del futur. Es tracta de la palanca que integra les ciències i les tecnologies amb la visió humanista, i que permet desenvolupar una entesa veritablement integral del món. I és que la major garantia per a un futur marcat per l'automatització i robotització és el desenvolupament d'allò que ens diferencia de les màquines: la creativitat, el pensament crític, les habilitats socials, el pensament emocional, el treball col·laboratiu i la capacitat d'inspirar. Segons Burning Glass Technologies, si bé el 42% de tots els llocs de treball està en risc de automatitzar, en el cas de les ocupacions híbrids -aquells que requereixen dos tipus de competències- només ho està el 12%.





INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL





Sense cap mena de dubte, la intel·ligència artificial és la tecnologia digital que està cridada a revolucionar la manera en què ciutadans, empreses, administracions públiques, organitzacions no governamentals, entitats educatives i qualsevol altra institució es relacionen i interactuen.





Cada vegada són més les tasques i funcions exercides per màquines. Les aplicacions de la IA abasten des de la recomanació de la compra on line en productes i serveis fins a la millora en el diagnòstic i tractament de malalties.





Un dels àmbits que més ha de contribuir a evolucionar la IA és el de la interacció amb la veu a través de dispositius intel·ligents. La mitjana mundial se situa en el 43%, i la llista l'encapçalen Xina i Índia, on més del 50% utilitza aquesta funcionalitat. A Espanya, fins a un terç dels enquestats es dirigeix oralment als sistemes intel·ligents de reconeixement de veu.





Així doncs, no hi ha sector econòmic o àmbit social que vagi a escapar de l'influx de la IA i les dades avalen la seva ferma implantació. La firma de capital risc MMC Ventures ha identificat 1.600 startups directament relacionades amb la IA a Europa. Mentre que el 2013 només una de cada cinquanta noves empreses centrava la seva activitat en la IA, el 2019 la proporció s'ha convertit en una de dotze. Les prediccions apunten que d'aquí a deu anys la majoria de les companyies s'hauran incorporat sistemes intel·ligents en els seus processos de negoci. Aquest creixement exponencial porta amb si un repte: les màquines han de treballar pel bé comú i hem d'assegurar-nos que no perjudiquen cap col·lectiu o persona.





VIURE EN UN MÓN CONNECTAT





Tots els aspectes de la nostra vida tenen una relació directa amb la tecnologia i les xarxes: com ens relacionem, interactuem amb l'administració, treballem o ens divertim. Si la Intel·ligència Artificial va ser la tecnologia digital més revolucionària, l'oci digital va ser el sector capdavanter en el creixement de l'ús d'internet, un sector que probablement s'ha incrementat durant el confinament del COVID-19 al costat del teletreball o la formació en remot, entre altres.





En 2019, l'accés a la música i multimèdia, dues continguts estretament vinculats a l'oci digital, es situaven al capdavant d'activitats realitzades per internet. El 63,1% dels usuaris escoltava música, programes de ràdio en línia o podcasts, i el 51,9% veia contingut multimèdia. A més, es tractava, juntament amb les compres electròniques, de les úniques activitats realitzades per més de la meitat dels usuaris d'internet.





Mercat global del videojoc





En el sector audiovisual una de les tendències més rellevants va ser el creixement espectacular dels abonats a la televisió de pagament: a principis de 2019 hi havia a Espanya prop de set milions d'abonats a la televisió de pagament en les seves diferents modalitats (dades de la CNMC), fet que suposa un creixement al voltant del 25% des de 2015.





Un altre àmbit rellevant en la nostra vida digital va ser el videojoc amb una sòlida activitat de negoci, la facturació en 2018 va ascendir a 530 milions d'euros, un 12% més que l'any anterior. Durant aquest mateix període, el cinema va facturar 585 milions o la música gravada va registrar 237 milions. Espanya, que es va erigir com un dels països europeus en què els eSports van generar més passions: un 23% d'usuaris dels consumien de forma regular davant de nacions com Àustria i Suïssa, que van presentar unes xifres del 6% i el 7%, respectivament.





CONFIANÇA EN L'ECOSISTEMA DIGITAL





És una realitat, la societat espanyola és cada vegada més digital, però això suscita, al seu torn, dubtes i preocupacions a la ciutadania sobre l'ús que es fa de la tecnologia. Fenòmens com els ciberdelictes, la proliferació de les fake news i el deep mentida o problemes associats a la privacitat ens fan vulnerables i suposen riscos associats a la digitalització que cal combatre i eliminar-los. De fet, gairebé el 41% dels internautes considera que els problemes de seguretat limiten de manera important la utilització de nous serveis.





A Espanya, d'acord amb l'ONTSI, el nivell de confiança en internet s'ha mantingut constant en els últims anys al voltant del 42% dels internautes que declaren tenir molta o bastant confiança a internet. No obstant això, aquest nivell de confiança quan es tracta de facilitar dades personals: únicament el 20,7% dels usuaris d'internet mostra molta o bastant confiança donant informació personal per correu electrònic o missatgeria instantània, percentatge que puja al 29,8% en el cas de l'alta en serveis online.





En l'àmbit de les empreses, les ciberamenaces resulten cada vegada més sofisticades, i el seu volum i capacitat de fer mal creix constantment. Les empreses han de comprendre que la ciberseguretat ha d'estar en el cor dels seus processos de transformació digital. La millor arma per combatre-les és estar capacitats digitalment per fer un ús productiu i responsable dels mitjans tecnològics que tenim al nostre abast.





Confiança en l'ecosistema digital





UN FUTUR DIGITAL PER A TOTS





Un dels desafiaments que presenta aquesta revolució digital és la inclusió, hem d'assegurar que sigui una digitalització per a tots, que ningú es quedi enrere en aquest procés de canvi ni resulti perjudicat, directament o indirectament, per la tecnologia. El procés de transformació repercuteix directament en l'economia, en la democràcia i en l'aplicació efectiva dels drets. Per això, les polítiques socials i fiscals també s'han d'adaptar a la societat digital per acompanyar les persones i mitigar l'impacte de l'automatització en el mercat laboral i en les contribucions fiscals.





A l'abril de 2019, el Grup d'experts d'alt nivell sobre intel·ligència artificial creat per la Comissió Europea va presentar el document Directrius ètiques per a una IA fiable. Aquesta fiabilitat reposa sobre tres pilars: ha de ser lícita, també ha de ser ètica, i, finalment, ha de ser robusta, tant des del punt de vista tècnic com social. Cada un d'aquests components és en si mateix necessari, però no és suficient per a l'assoliment d'una intel·ligència artificial fiable.





D'altra banda, al febrer de 2020, la Comissió Europea ha publicat el seu Llibre Blanc sobre Intel·ligència Artificial on estableix que, donat el gran impacte que aquesta tecnologia pot tenir en la nostra societat i la necessitat de construir confiança, és vital que estigui fonamentada amb els nostres valors i drets fonamentals, com la dignitat humana i la protecció de la privacitat.