Calviño parla clar sobre derogar la reforma laboral: "Seria absurd i contraproduent"

La vicepresidenta tercera del Govern central i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha sostingut que és "absurd i contraproduent" obrir el debat de derogar la reforma laboral en el marc de la crisi econòmica i social provocada per l'emergència sanitària de l'coronavirus.



Ho ha dit aquest dijous a la inauguració de la sessió telemàtica 'Reflexions polítiques, econòmiques i sanitàries al voltant d'una pandèmia', organitzada pel Cercle d'Economia.



"Amb aquesta realitat sobre la taula seria absurd i contraproduent obrir un debat d'aquesta naturalesa i generar la mes mínima inseguretat jurídica en aquest moment. Els contribuents ens paguen per solucionar problemes i no per crear-los", ha dit a l'ésser preguntada per l'acord de PSOE, Unides Podem i EH Bildu de derogar la reforma laboral.



En aquest sentit, ha avisat que "qualsevol modificació" en matèria laboral "es farà de forma dialogada amb els agents socials", als quals ha agraït el seu comportament "tremendament responsable" i ha atorgat un paper "clau" de cara a la recuperació.



INTERVENCIÓ DE CALVIÑO DESPRÉS DE L'ACORD



La vicepresidenta va intervenir ahir a la tarda després de fer-se públic l'acord subscrit entre el PSOE, Unides Podem i Bildu per derogar "íntegrament" la reforma laboral de 2012, segons han confirmat fonts governamentals.



Aquest pacte a tres bandes ha suscitat enormes diferències en el si de Govern. Malgrat que el PSOE va aclarir a la nit que l'acord al·ludia a derogar els aspectes més lesius de la norma, tal com venia recollit en l'acord programàtic d'investidura, però aquest matí el vicepresident del Govern central, Pablo Iglesias, ha indicat que ha de derogar-se al complet perquè "allò que es firma obliga".