El PNB es pren com una traïció l'acord amb Bildu

El portaveu de Govern Basc i conseller de Governança Pública i Autogovern, Josu Erkoreka, ha tret valor a l'acord de PSOE, Unides Podem i EH Bildu perquè no estableix normativa que substitueixi la reforma laboral que es pretén derogar i, per tant, "és com no dir res", i suposaria, en tot cas, "la llei de la selva", amb una situació" infinitament pitjor per als treballadors".





A més, s'ha mostrat sorprès pel canvi "radical" de la coalició sobiranista en fer política a Madrid, quan ha acusat, durant anys, al PNB de "traïdor amb Euskadi, espanyol i claudicant" per això.





En una entrevista a Ràdio Popular-Herri Irratia, Erkoreka s'ha referit al contingut de l'acord, assegurant que no sap quin és l'abast, sobretot, perquè hi ha opinions contradictòries al respecte entre els partits que l'han subscrit. "Uns diuen que hi ha acord, altres diuen que no n'hi ha, altres diuen que té un abast i contingut determinat, altres diuen que és diferent a qual s'atribueix", ha manifestat.









En tot cas, ha dit que, si un s'até a la "literalitat del que s'ha pactat", no se sap "exactament el que s'ha pactat". Segons la seva opinió, si es diu que s'aposta per una derogació íntegra de la reforma laboral, "però no es diu res" sobre la nova normativa que la substituirà, "i no es diu res a propòsit d'això", es crea un "buit normatiu".





"Es deroga el que està i es crea un buit normatiu, que és infinitament pitjor per als treballadors perquè, llavors, és la llei de la selva i l'empresari fa el que vol. Aquí no es dóna cap pista sobre el règim que s'establirà en substitució de la normativa que es deroga. Per tant, és com no fer res", ha assegurat.





CONFIANÇA SOTA MÍNIMS





Per la seva banda, el president dels 'jeltzales', Andoni Ortuzar ha assegurat que la confiança dipositada en el Govern "ha encès i a la llum de reserva" i que si no es canvia la forma d'actuar serà "complicat" comptar amb el seu suport fins al final de la legislatura.





Ortuzar ha apuntat tant a l'acord amb Ciutadans com amb Bildu per criticar la deriva de Pere Sánchez: "I si a més de virar la mirada d'ERC a Ciutadans, ho fa després per entendre's amb Bildu i perdre la bona disposició del PNB, no crec que vagi a fer un pa amb unes coques. No és molt intel·ligent per part seva".