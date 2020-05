Oltra justifica la decisió de no demanar la Fase 2: "Mai s'és massa prudent"

La vicrepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha justificat aquest divendres la decisió de no demanar l'avanç de la Comunitat Valenciana a la Fase 2 perquè "mai s'és massa prudent". "Val la penar anar poc a poc però segurs de voler córrer i haver de retrocedir", ha advertit.





"Han estat dos mesos molt dolorosos i difícils", però ha advertit que la desescalada "ens pot portar a regressions indesitjables" per a tothom. Per això, ha recalcat que des del Consell "sempre" ha treball tenint en compte que el primer és "la seguretat i salut de les persones".





En aquest sentit, ha incidit que "qualsevol pas" que s'adopti s'ha de realitzar des de la seguretat que "estem preservant la salut" i al respecte ha recalcat: "val la penar anar poc a poc però segurs de voler córrer i haver de retrocedir".









"Diuen això que no per molt matinar clareja més d'hora i això seria molt aplicable a aquest cas, no per córrer més arribarem més lluny, cal anar pas a pas des de les màxima que tenim entre les mans les vides i la salut de les persones", ha assenyalat.





En aquesta línia, ha insistit a demanar prudència perquè "el virus segueix entre nosaltres" i, fins que es trobi una vacuna, "no ens podem relaxar" i cal seguir mantenint les distàncies de seguretat i mesures d'higiene per "poder seguir avançat amb precaució".





D'altra banda, ha comentat que la Conselleria d'Educació està preparant així mateix la tornada a les aules el pròxim curs al setembre en "condicions de seguretat" i ha mesura que s'avanci en la desescalada s'aniran informant de les actuacions.