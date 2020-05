El Govern redueix la ràtio màxima d'alumnes a les aules de preescolar

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha reduït la ràtio màxima d'alumnes per grup per a l'acollida d'alumnat del segon cicle d'Infantil - entre 3 i 6 anys -, inicialment previst en 13, a grups màxims de 8 alumne s a P3 i de 10 alumnes en P4 i P5, quan els centres puguin obrir a partir de l'1 de juny en territoris que es troben en fase 2.





Segons les Instruccions per a l'obertura dels centres educatius públics i concertats en fase 2 de desescalada, es tracta d'un espai d'acollida per a les famílies que, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-, entre les 9 i les 13 hores.





A la resta d'etapes educatives --sempre amb assistència voluntària--, es manté la ràtio de cinc alumnes per espai a les escoles bressol --on només podran acudir els nens entre 1 i 3 anys--, prioritzant la conciliació de les famílies, de màxim de 13 a sisè de Primària i de màxim de 15 en els cursos que tanquen etapa de Secundària: ESO, Batxillerat, segon de cicles de FP, Escola Oficial d'Idiomes i d'Adults.





L'alumnat no ha de tenir simptomatologia de Covid-19, no haver estat en contacte amb casos positius o amb símptomes compatibles els últims 14 dies i tenir el calendari vacunal al dia: a més les famílies o tutors hauran de presentar una declaració responsable el primer dia de retorn a les aules, per la qual els seus fills compleixen els requisits.





Les instruccions assenyalen que les famílies vigilaran diàriament l'estat de salut dels alumnes prenent la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre, i si presenta febre o símptomes compatibles amb Covid-19, no podrà assistir a l'escola.









CADA CENTRE, EL SEU PLA DE REOBERTURA





Cada centre educatiu haurà d'elaborar el seu pla de reobertura, amb l'acompanyament de la inspecció educativa, planificar l'acció educativa i el personal que necessita, els espais disponibles per al reinici de la presencialitat i fer una previsió de nombre d'alumnes que es reincorporen a juny.





L'alumnat no ha de tenir simptomatologia de Covid-19, no haver estat en contacte amb casos positius o amb símptomes compatibles els últims 14 dies i tenir el calendari vacunal al dia.





Les entrades i sortides de centre s'hauran de fer en diferents horaris i de forma esglaonada, mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accés a la instal·lació, els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i la sortida a pati ha de ser seqüenciada, amb separació entre grups.





Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament, però en cas d'obertura hauran de complir les mateixes indicacions que els centres públics i concertats.