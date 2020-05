Vistalegre III: Iglesias repeteix al capdavant de Podem amb una direcció absolutament lleial

El secretari general de Podem i vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, ha aconseguit el suport de la militància per configurar la nova direcció del partit amb els 89 candidats que anaven en la seva llista 'Un Podemos Contigo' a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal que va finalitzar aquest dijous, i que s'ha celebrat de forma telemàtica, amb un 11,4% de participació.





En concret, el 92% dels militants que han participat han avalat la reelecció d'Iglesias al capdavant de Podem per tercera vegada, així com les seves propostes per reformar el Codi Ètic, el model organitzatiu, l'estratègia política, i el document de feminisme.





No obstant això, han alterat lleugerament l'ordre de la llista que havia presentat, ja que els inscrits podien marcar els candidats que volguessin de les diferents llistes que competien per entrar al Consell Ciutadà Estatal (CCE) --el màxim òrgan de direcció entre assemblees -, i en l'ordre que volguessin.









Dels 89 candidats que va presentar Iglesias, i que entraran al CCE, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, es manté com la número dos del partit, en haver estat la més votada després del secretari general, amb el 80,63 % dels punts.





Després Montero, els següents més votats han estat la secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra (74,73%), que ha pujat del tercer a la segona posició; el secretari d'Organització, Alberto Rodríguez (74,70%), que ha passat de la vuitena a la tercera posició; i el portaveu al Congrés, Pablo Echenique (74,1%), que tot i concórrer de número dos, després Montero, ha quedat el 4t en nombre de suports.





ISA SERRA, JULIO RODRÍGUEZ O JAUME ASENS, NOVES INCORPORACIONS





A Echenique li segueix el portaveu del partit i secretari de Societat Civil, Rafael Mayoral (70,9%), que puja del 6è al 5è lloc; la secretària d'Estat d'Igualtat, Noelia Vera (70,5%), que baixa del 5è al 6è; i la portaveu a la Comunitat de Madrid, Isabel Serra (69,8%), que s'ha mantingut com a número 7, i que és una de les noves incorporacions a CCE.





A continuació figura el responsable de Comunicació de la Vicepresidència segona, Juanma del Olmo (66,9%), que baixa del 4t al 8è lloc; i el cap de gabinet d'Iglesias i exJEMAD Julio Rodríguez (65,6%), un altre dels fitxatges del líder morat, que per fi tindrà un lloc al CCE, com 9è dirigent més votat --puja des del lloc 12º-- .





Després hi ha els membres de l'Executiva Ana Marcello (63,21%); Idoia Villanueva (63,12%), Sofía Fernández Castañón (62,46%); i Txema Guijarro (61,04%); i el president del grup parlamentari d'Unides Podem i diputat d'En comú, Jaume Asens (60,87%), que ja va formar part del primer Consell Ciutadà triat en 2014, i que ara torna a la direcció.





També han estat elegits diversos secretaris generals autonòmics, com el de Castella i Lleó, Pablo Fernández (59,41%), o el de Galícia i candidat a la Xunta, Antón Gómez Reino (56,82%), i els aspirants a ser-ho a Múrcia, Javier Sánchez (47,28%), o a la Comunitat Valenciana, Pilar Lima (55,18%), que posaran compaginar el càrrec autonòmic amb l'Estat, gràcies a la reforma del Codi Ètic.





Entre els nous dirigents també destaca, per exemple, el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez --que ja era responsable d'Economia del partit, però sense càrrec al CCE, després de retirar la seva candidatura a Vistalegre II--; la presidenta de Catalunya a Comú-Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach (58,00%); o l'assessora d'Iglesias a la Vicepresidència, Lilith Verstrynge (45,82%).