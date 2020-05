Més de 2.000 milions de persones de països no desenvolupats estan en risc de Covid-19, segons un estudi

Un estudi realitzat per l'Institut de Mesura i Avaluació de la Salut a la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington (Estats Units) ha alertat que més de 2.000 milions de persones de països pobres estan en risc de Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus.













I és que, segons el treball, publicat a la revista 'Environmental Health Perspectives', més del 50 per cent de les persones a l'Àfrica subsahariana i Oceania no tenien accés a un rentat de mans efectiu. "El rentat de mans és una de les mesures clau per prevenir la transmissió de Covid-19, però és preocupant que l'accés no estigui disponible en molts països que també tenen una capacitat d'atenció mèdica limitada", han dit els experts.





En 46 països, més de la meitat de les persones no tenien accés a sabó i aigua neta. A Nigèria, la Xina, Etiòpia, República Democràtica de Congo, Bangla Desh, Pakistan, Índia i Indonèsia, es va estimar que més de 50 milions de persones en cada un no tenien accés per rentar-se les mans.





"Les solucions temporals, com el desinfectant de mans o els camions d'aigua, són només això, solucions temporals. Però cal implementar solucions a llarg termini per protegir-se contra el Covid-19 i les més de 700.000 morts cada any a causa de l'accés deficient per rentar-se les mans ", han recalcat.