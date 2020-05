El Col·legi de Metges segueix preocupat perquè "el sistema sanitari madrileny no pugui assumir un nou rebrot"

El president de Col·legi de Metges de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, ha assegurat que a la institució li segueix preocupant, amb el pas de la Comunitat a la fase 1 de desescalada a partir d'aquest dilluns, "que el sistema sanitari madrileny no pugui assumir un nou rebrot "de coronavirus.





En aquest sentit, ha apuntat que els professionals de l'Atenció Primària continuen "en la mateixa situació de precarietat que fa una setmana" i sol·liciten als madrilenys que "no relaxin els hàbits de conducta i higiene per evitar contagiar o convertir-se en transmissors de virus ".





Així ho ha indicat en un comunicat després de l'autorització per part de Ministeri de Sanitat a que la Comunitat de Madrid passi a la fase 1 de desescalada a l'apreciar que s'ajusta als requisits tècnics.





No obstant això, i malgrat aquest "avanç" per als madrilenys, el Col·legi de Metges de Madrid segueix manifestant la seva preocupació per la possibilitat que augmenti el nombre de contagis de virus SARS-CoV-2, a partir de dilluns.





En aquest mateix sentit, i com ha vingut fent en les últimes setmanes, el president de Col·legi de Metges de Madrid ha considerat que aquest "nou escenari és beneficiós" per a la població des del punt de vista financer, econòmic-social i laboral, però manté les seves "reserves sobre possibles rebrots" de Covid-19 a causa d'una "relaxació en els hàbits de conducta i higiene".





"Ens alegrem que Madrid hagi passat a la fase 1, pel que suposa de cara a la reactivació de l'economia, però estarem molt atents a com es desenvolupa aquesta fase de la desescalada; ja si es produeixen nous contagis. La nostra postura està basada en criteris estrictament mèdics i té com a objectiu vetllar per la salut de la població ", ha afirmat Sánchez Chillón.





També ha apuntat que la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, ha avançat públicament la seva intenció de contractar més recursos humans, entre ells, rastrejadors, i fins i tot augmentar el nombre de proves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19.





Tot i això, a la institució col·legial "li consta" que els professionals de l'Atenció Primària; el paper "és clau" en la detecció de nous casos, continuen "en la mateixa situació de precarietat que fa una setmana".





"Als centres de salut estan arribant nous protocols d'actuació, a més s'està formant a equips de rastrejadors, però dubtem de la capacitat de resolució que podem tenir en la nova fase davant l'imminent retorn a les consultes de pacients amb patologies cròniques o en seguiment de malalties agudes no relacionades amb el coronavirus. a més, ens inquieta especialment que els professionals mèdics haguem de fer front a aquesta situació amb gran part del personal dedicat en exclusiva a l'abordatge de l'epidèmia, i que per tant el sistema sanitari madrileny no pugui assumir un nou rebrot ", ha explicat el màxim representant dels metges madrilenys.





D'altra banda, el president de la institució col·legial madrilenya ha recalcat que el sistema sanitari "no estaria preparat per assumir una nova crisi" com la viscuda i per a la qual "encara no ha transcorregut el suficient temps per a la recuperació del personal mèdic".





Per això, ha recordat que encara hi ha molts professionals de baixa laboral i ha ressenyat que un 20 per cent dels metges del Servei Madrileny de Salut (SERMAS) estan o han estat de baixa laboral per la COVID-19.





"Considerem que és essencial que la població extremi les precaucions en aquesta nova fase, per al que sol·licitem als madrilenys que mantinguin la cautela en mesures com el rentat de mans, l'ús obligatori de màscares, la distància física requerida, entre altres, que evitin nous repunts. Confiem en el bon criteri i civisme dels madrilenys perquè no posin en risc el que hem aconseguit entre tots amb tant d'esforç ", ha insistit Sánchez Chillón.