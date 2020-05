Moncloa recupera les rodes de premsa presencials amb un màxim de vint periodistes

La Secretaria d'Estat de Comunicació (SEC) permetrà l'accés d'una vintena de periodistes, fotoperiodistes i càmeres a la sala de premsa de Moncloa on compareixen habitualment els membres de Govern.













Segons ha informat a última hora d'diumenge, la sala, que compta amb un centenar de seients, comptarà amb un terç de la seva capacitat, inclòs el personal essencial de la Secretaria d'Estat de Comunicació, per complir amb les mesures de seguretat i higiene decretades pel coronavirus.









Així, seran una vintena de periodistes, fotoperiodistes i càmeres els que podran tornar a la sala de premsa una vegada que s'autoritzi la reobertura. Per a això, el Ministeri de la Presidència i la Secretaria General de Presidència està elaborant un protocol en el qual es recullen les indicacions sanitàries establertes pel Ministeri de Sanitat.





D'aquesta manera, la SEC no permetrà utilitzar les cabines destinades a facilitar el treball de la premsa o altres zones comunes per "raons de seguretat sanitària". "Els professionals de la informació només podran assistir a la roda de premsa, havent d'abandonar el recinte a l'finalitzar aquesta", ha assenyalat l'òrgan dirigit pel periodista Miguel Ángel Oliver. A més, s'hauran preassignar les butaques abans d'accedir al lloc.





Les noves condicions en què els professionals de la informació tornaran a Moncloa s'implementaran "en els pròxims dies" i es mantindran durant el temps en què la Comunitat de Madrid romangui en la fase 1 i fase 2 de la desescalada, "i es aniran adaptant al que s'estableixi en les següents fases, fins arribar a la situació de nova normalitat ".





MÉS DE DOS MESOS DE RODES DE PREMSA TELEMÀTIQUES

El Govern va implementar un sistema de rodes de premsa telemàtiques, que permet preguntar en directe a través de videoconferència, després de les queixes dels periodistes que denunciaven que les preguntes eren filtrades amb el model anterior proposat per la SEC, en què les qüestions als membres del Govern es transmetien a través d'un xat.





Ara, aquest sistema telemàtic "haurà de ser modificat", segons Moncloa, després de la volta presencial dels periodistes a les rodes de premsa. Així, la Secretaria d'Estat de Comunicació mantindrà "un màxim de deu torns de preguntes" i es reservarà "a l'almenys dos per videoconferència per mitjans no presencials, garantint que sempre hi hagi un mitjà internacional i un altre de diferent àmbit a l'habitual quan resulti impossible el seu presència física ".