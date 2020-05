El Banc Mundial destaca l'eina Social Commerce de CaixaBank per ajudar a pimes durant el Covid-19

El Banc Mundial ha seleccionat l'eina Social Commerce de CaixaBank com a exemple de projectes d'ajuda a les empreses durant la crisi del coronavirus, juntament amb altres iniciatives llançades per diverses institucions financeres com el DBS Bank de Singapur o les plataformes de pagament Paypal i Ant Financial , d'Alibaba.









Així ho recull la tercera actualització setmanal realitzada per SME Finance Forum, la xarxa internacional que pertany al Banc Mundial que treballa per portar el finançament als petits i mitjans negocis, que ha analitzat les actuacions de governs, empreses, plataformes i entitats bancàries en el seu esforç per ajudar al petit empresari durant aquesta crisi.





Entre les solucions de comerç electrònic seleccionades per l'organisme es troba la solució tecnològica que l'entitat espanyola va llançar a finals de març, mitjançant la qual els autònoms puguin gestionar compres directament a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria, sense necessitat de tenir de desenvolupar una web pròpia ni una botiga digital.





D'aquesta manera, facilita el comerç que pugui realitzar vendes a partir d'ofertes llançades en els seus perfils de Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o Telegram, entre d'altres.





Segons dades aportades per CaixaBank, ja hi ha hagut més de 1.560 descàrregues de l'aplicació Social Commerce, contractada per més de 800 comerços que han formalitzat més de 2.350 anuncis per vendre en línia. El tiquet mitjà de les transaccions a través d'aquesta solució tecnològica és d'uns 70 euros (69,72) i una de les funcions més demandades és la de l'pagament per WhatsApp.





El comerç a través de les xarxes socials és una opció que ha anat creixent en els últims temps, lligat a el creixement del consum en línia. Segons dades de la consultora Nielsen, més d'un milió de llars van fer compres per Internet des que es va decretar el confinament.





"Estic molt contenta, Social Commerce té un funcionament molt senzill, és molt fàcil d'entendre. La veritat és que funciona molt bé i és molt intuïtiu per als pagaments a través de les xarxes socials. Segons m'han comentat els clients, també estan satisfets ", assegura Glòria Donoso, una artesana a càrrec d'un negoci de floristeria i merceria a Guadalajara.





ALTRES INICIATIVES SELECCIONADES

Al costat de CaixaBank, el SME Finance Forum remarca altres exemples d'accions en benefici de les empreses durant la crisi del coronavirus, entre elles les del banc DBS Bank de Singapur, la plataforma Ant Financial, del grup de Alibaba i considerada com la major fintech del món, les de PayPal i d'altres companyies financeres i tecnològiques internacionals com Opportunity Network, Temenos, OakNorth, Appian, Ebury o Satispay.





Pel que fa al BDS Bank de Singapur, subratlla la introducció ràpida de mesures en col·laboració amb el Govern de Singapur entre les quals s'inclouen préstecs digitals, l'extensió i millora de la cobertura de les assegurances, així com programes de millora de les habilitats digitals. El banc ha accelerat els seus processos perquè els crèdits estiguessin disponibles en dos dies i ha simplificat els requisits de documentació.





Sobre Ant Financial, el Banc Mundial destaca que va dissenyar un pla en tres etapes que va consistir en proporcionar assistència financera, el llançament d'un programa especial de préstecs per facilitar l'accés al crèdit i, finalment, l'impuls d'una campanya per donar suport a la Xina a 10 milions de pimes, autònoms i també agricultors en la seva transformació digital.





La plataforma de pagaments de Alibaba, conscient el paper que tenen les pimes a l'economia xinesa, que representen el 60% del PIB i el 80% dels llocs de treball, també s'ha constituït aliances amb institucions financeres i governs locals per ampliar els préstecs sense garantia a les petites i mitjanes empreses.





PayPal, per la seva banda, ha ajudat a més de 24 milions de comerciants, segons el fòrum de el Banc Mundial, que remarca la seva aposta per l'eliminació d'algunes de les seves tarifes (les de devolució de càrrec o per retirar fons d'un compte comercial immediatament ) i que hagi facilitat a les petites i mitjanes empreses l'accés a les seves eines i productes.





Pel que fa a governs, el SME Finance Forum posa èmfasi en les iniciatives de l'executiu alemany, amb paquets d'ajudes per a autònoms i pimes dedicades a el sector cultural, o les de el govern suís, per ajudar al petit empresari.