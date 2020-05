El Suprem decidirà després de l'estiu si Torra pot seguir sent president

El president de la Generalitat, Quim Torra, va ser condemnat el passat 19 de desembre a any i mig d'inhabilitació per no retirar els llaços grocs dels edificis públics abans de les eleccions generals del 28 d'abril, desobeint les indicacions de la Junta Electoral Central .









Aquesta condemna va permetre que la Junta Electoral Central retirés a Torra seva acta de diputat al Parlament, una decisió que més tard va confirmar el Tribunal Suprem. No obstant això, el president continua exercint les seves funcions, a l'espera que la justícia espanyola decideixi si pot continuar en el càrrec.





De moment, el procés continua aturat a l'espera que es resolgui el recurs de Torra contra la condemna que l'inhabilita. El Suprem tenia en els seus plans resoldre el recurs abans de l'estiu, però el Covid ha alterat l'agenda dels jutjats espanyols, de manera que tot apunta que la decisió arribarà després de les vacances estivals, segons informa La Razón.





Segons les previsions del Suprem, la celebració de la vista on es resoldrà el recurs serà entre la segona quinzena de setembre i finals d'octubre. La Sala ha admès a tràmit el recurs desoyendo a la Fiscalia, que havia demanat que s'arxivés.