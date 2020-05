Foment llegeix la cartill a Colau en un manifest on demana "sentit comú" a Barcelona

Foment del Treball ha presentat el manifest "Per una ciutat de consens i de futur", un document on carreguen contra la gestió de l'Ajuntament de Barcelona, a qui demanen "seny, pragmatisme, sentit comú i menys oportunisme".









"La ciutat necessita anar recuperant l'activitat econòmica, el seu dinamisme i vitalitat, a el mateix temps que es protegeix la seguretat sanitària", reclamen en el manifest.





En primer lloc, des de la patronal reclamen que l'Ajuntament revisi el seu plantejament sobre la mobilitat a la ciutat: "La bicicleta no pot ser el vehicle principal en el qual l'Ajuntament de Barcelona a base la mobilitat a la ciutat. És poc realista", denuncien.





Per Foment de l'Ocupació, "el vehicle privat i compartit tindran un paper bàsic en la ciutat com a conseqüència dels requeriments i limitació de la mobilitat pel Covid-19", de manera que "cal una política de renovació de parc de vehicles que faci de la millora ambiental un dels seus objectius bàsics i que serveixi com a revulsiu per a la indústria de l'automoció a aquests moments d'incertesa".





"La política i normativa de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona constitueix un obstacle per a la recuperació econòmica i imposa càrregues addicionals als treballadors per compte d'altri o autònoms, dificultant l'accés al seu lloc de treball", alerten des de la patronal.





Foment del Treball entén que l'Ajuntament vulgui una ciutat "amb menys trànsit i millor transport públic", però demanen que s'aconsegueixi aquest objectiu sense "imposar mesures irreals que només aconseguiran augmentar el col·lapse a Barcelona i, per tant, incrementar la contaminació, que és just el que es pretén evitar".





Per això, reclamen un "debat seriós i sense imposicions". "La mobilitat privada té un paper fonamental i l'Ajuntament de la ciutat no ho té en compte, ni la realitat metropolitana ni la catalana. Barcelona no és només una ciutat, és la capital de Catalunya, on milers de ciutadans entren i surten cada dia", sentencien des de la patronal.