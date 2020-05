La Generalitat passa a l'atac contra el Govern central: "Sanitat té un problema amb les dades del Covid-19"

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha sostingut aquest dimarts que "el problema de les dades és potser més del Ministeri de Sanitat que del Govern", després que s'hagin registrat altres incidències al traslladar xifres sobre el coronavirus , segons ella.









Preguntada en roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, Budó ha afegit que "potser el procés de gestió de centralització de les dades" ha facilitat l'aparició d'aquests problemes en la seva recollida, i ha assegurat que el Govern aporta diàriament les dades de persones afectades, curades i mortes amb la voluntat de donar-los amb la màxima transparència.





"Que no s'acusi el Govern de problemes de gestió, perquè potser en aquest cas el problema és responsabilitat d'altres", ha exigit la consellera, que ha recordat que el Govern també recull xifres recollides per les funeràries.





MOBILITAT A BARCELONA

Preguntada per la reunificació de la regió sanitària de Barcelona i el seu entorn, ha recordat que és una opció que estudia la Conselleria de Salut perquè es permeti la mobilitat a tota la zona a partir de dilluns de la setmana que ve, cosa que dependrà de criteris metges i davant el que ha demanat no abaixar la guàrdia i realitzar només desplaçaments necessaris, i no per oci.





Després que alcaldes de la zona, com la de Barcelona, Ada Colau, hagin demanat permetre la mobilitat en aquest entorn, Budó ha dit: "Hem tingut un clam del món local, però el Govern no pren les decisions per pressions del món local ", sinó per criteris mèdics, científics i epidemiològics.





Ha destacat que aquests mateixos criteris són els que han de regir la reobertura de fronteres, que el Govern de Pedro Sánchez preveu per a l'1 de juliol: "Podria ser una bona data" si es manté la disminució de casos, ha dit la consellera, que ha destacat el suport de la Generalitat al sector turístic.





REBROT A LLEIDA

Sobre el repunt de casos a Lleida --pel que el Govern aposta per mantenir la regió sanitària en fase 1 i que no avanci a la segona--, Budó ha ressaltat que "s'han detectat focus en algunes empreses", i ha garantit que des del Govern estan estudiant els motius d'aquest increment de casos, que han passat de 12,1 per cada 100.000 habitants a 42,7.





El rebrot s'ha detectat en diverses empreses d'algunes poblacions i ha coincidit amb el pas a la fase 1, ha ressaltat Budó: "Des del Govern hem aturat la desescalada en aquesta zona i hem decidit que la setmana que la regió sanitària de Lleida no pas a la fase 2, com sí que podran altres", i estudiar aquest increment.





500 MILIONS DEL TRANSPORT PÚBLIC

La Generalitat calcula que el sistema de transport públic registrarà un dèficit de 500 milions d'euros en els ingressos previstos per a aquest any, ha detallat Budó, que ha destacat la importància que el Govern espanyol col·labori davant aquest cost, tot i que no ha concretat el percentatge ni la xifra que demanaran a l'executiu de Sánchez.





Preguntada per la suspensió dels assajos amb hidroxicloroquina que ha decretat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha explicat que el que s'estava realitzant a Catalunya amb suport del Govern ja està en fase de conclusions, de manera que ja no s'està administrant aquest principi actiu als ciutadans que han participat en l'estudi.