Els ajuntaments temen col·lapsar-se per l'allau de sol·licituds de l'Ingrés Mínim Vital

L'Ingrés Mínim Vital serà aprovat aquest divendres en un consell de Ministres Extraordinari perquè pugui començar a repartir-se a partir de juny. No obstant això, els serveis socials dels ajuntaments, que són els que gestionaran i avaluaran els requisits dels sol·licitants, encara no tenen informació sobre com s'haurà de tramitar.









Al desconèixer quina és el pla de Govern, el s gestors municipals temen que els seus sistemes col·lapsin al rebre una allau de peticions que no poden atendre per manca de capacitat o directament, perquè encara no hagin rebut la informació adequada, segons informa L'Independent.





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va explicar en una entrevista que les primeres llars que començaran a rebre l'Ingrés Mínim Vital són els que actualment estan percebent una prestació per tenir fills a càrrec (aproximadament 100.000 famílies). En aquests casos, l'ajudés aprovarà "d'ofici".





El Govern ha promès altre ajut sense haver solucionat el problema dels pagaments dels ERTO. Molts ciutadans han denunciat que, tot i tenir aprovada la prestació, encara no han rebut els diners del seu expedient de regulació temporal. És a dir, porten dos mesos sense cobrar. En una roda de premsa, la ministra de Treball Yolanda Díaz va assegurar que només un 2% dels sol·licitants encara no ha rebut l'ajuda i va titllar aquestes informacions de "sensacionalistes".