Picaresca i ingrés mínim

Nota: Aquest article ha estat escrit conjuntament entre Luis Moreno, professor del CSIC i Raúl Jiménez , professor ICREA a la Universitat de Barcelona. Tots dos són autors del llibre "Democracias robotizadas".









Qui ho discuteix ...? L'efecte més evident i inqüestionable de la crisi del Coronavirus ha estat la intensificació en l'ús dels mitjans telemàtics. Difícil imaginar com la tensió ambiental domiciliària ( febre de la cabina ) hagués estat domeñada sense l'ajuda dels nostres dispositius mòbils de comunicació personal (ordinadors, telèfons intel·ligent o tauletes). D'ara en endavant el nostre món comunicacional, telelaboral i d'entreteniment haurà canviat inexorablement. No es torna enrere. Ja estem en una altra dimensió. Alguns pensen que retornar a la 'normalitat' serà restablir les relacions socials de l'passat. Cras error.





La nova política que s'anuncia amb la implementació del programa d'ingrés mínim ciutadà (sigui quina sigui la denominació que finalment s'adopti) ofereix un exemple de la irreversibilitat de que els canvis i de la futilitat de la volta al pretèrit en la seva administració operativa. Qui podria renegar de viure aquests dies en un món més robotitzat i amb un ingrés mínim per a tots els ciutadans? Les cadenes de producció seguirien funcionant com abans de la crisi viral i amb els diners en forma de TTR (tax-the-robot), és a dir amb els recursos procedents del pagament d'impostos dels robots, es procediria a ajudar al benestar del nostre model social europeu. I, de passada, que els àvids capitals pelegrins paguessin pels seus transaccions, i no com va passar després de la Gran Recessió de 2007-08, a conseqüència de la qual van augmentar les desigualtats globals entre pobres o rics.





Potser algun sindicalista de vell encuny pensi que s'hagi de recórrer als procediments i tràmits funcionarials tradicionals de 'maneguet' per a la recollida, avaluació i operacionalització en la concessió de la prestació. Es podria argüir que amb això es crearien més llocs de treball. Inútils, afegiríem nosaltres. Tal enfocament posaria en perill la inefectivitat a legitimitat i funcionalitat de la nova política pública. I proporcionaria una eina de crítica altament manipulable per la dreta bel·ligerant amb el programa.





I és que en el desenvolupament de les polítiques sol ser més important valorar per endavant els efectes no volguts i les apropiacions indeguts dels rendiments de les mateixes, i no tant els objectius enunciats pomposament que es pretenen aconseguir. Les pràctiques de la picaresca i el clientelisme que els estudiosos de l'assistència social i de la provisió de prestacions, mitjançant la concessions selectives del benestar i de comprovació de rendes ( means-tested ) que s'han estudiat llargament, donen resultats incerts. Amb l'ingrés mínim de ciutadania correm el perill de tirar a l'infant pel desguàs amb l'aigua de la banyera.





Com que assenyala en un article anterior, hauria robotizar-se tot el que es pugui per fer front als efectes del COVID 19. Portem gairebé 5 setmanes de confinament i són palpables alguns beneficis col·laterals de la robotització. El cas més evident el dels bancs. Pràcticament tres quartes parts de les seves oficines estan tancades, però les transaccions segueixen funcionant com quan anàvem (cada vegada menys usuaris) a les sucursals del carrer.





Fins i tot es redueixen els pagaments en efectiu per no contagiar-se. L'ús dels diners electrònics està a l'ordre del dia en supermercats o farmàcies, posem per cas. Les nòmines es paguen per transferència i les compres en línia no volen més que donar al botó corresponent de la pàgina web de subministrador. Les compres s'estan efectuant amb diners electrònics, de fet amb l'app del banc en els nostres mòbils. Ni tan sols és necessària la targeta de crèdit o dèbit. A Suècia els diners en metàl·lic han desaparegut pràcticament.





A les nostres democràcies robotitzades; la digitalització dinerària permet seguir funcionant com si res hagués passat. Amb la implantació de l'5G en els nostres telèfons intel·ligents serà possible, també en l'Espanya buida, fer tot tipus de transaccions sense necessitat de suport físic, ni tan sols de caixers automàtics. Amb el desenvolupament imparable de la computació quàntica i la intel·ligència artificial a la recerca de patrons, és cada vegada més fàcil deixar que els robots rastregin les transaccions monetàries en recerca de malversació o ús indegut.





Si totes les transaccions fossin digitals, no hi hauria capacitat de picaresca amb l'ingrés mínim de ciutadania. O quedaria reduïda al mínim de la fantasia insospitada en un país de Rinconetes i cortadills. Així, l'obligació dels ciutadans vulnerables que reben la prestació d'ingressos mínims de realitzar la seva declaració de la renda anual seria una cosa senzilla de complir (a més rebrien el seu esborrany com ja passa ara per al comú dels contribuents, a punt per signar i enviar telemàticament ). Cal pensar en un altre efecte benigne com és la pràctica paralització de l'economia 'submergida' tan estesa en països europeus com Espanya o Itàlia, el més colpejats pel Coronavirus en les últimes setmanes. Per descomptat això representa una pèrdua de privacitat, ja que si totes les transaccions es digitalizasen se sabria perfectament el que un ha fet, el que compra, a on va i on decideix. Però ens sembla que és l'única manera d'evitar la picaresca i, per tant, la deslegitimació d'una política necessària i oportuna.





Algun lector s'esquinçarà les vestidures per les implicacions que això comporta per la manca de privacitat. Però aquest debat ja ha estat amortitzat i no es vol assumir. Com ja hem exposat anteriorment, el que el delator Edward Snowden , la bonhomia difícilment serà reconeguda en la seva justa mesura, la privacitat ha deixat d'existir. L'única alternativa és abandonar la societat i qual talibans deixar de portar cap element de metall, no ja el mòbil universalment utilitzat per tots. I confinar-se a la cova permanentment (la tecnologia robotitzada permet detectar la calor d'un conill a la lluna). Així, que si com els talibans volen vostès, estar privadament ocultes hauran de passar desapercebuts a qualsevol preu.





La dreta ultramuntana lluitarà amb ungles i dents perquè es deslegitimi la implantació de l'ingrés mínim de ciutadà. Entenem que no hi ha disjuntiva. Encara en un sector tan 'humanitzat' com el de les cures personals i la lluita contra la vulnerabilitat, cal digitalitzar i robotitzar tot el que es pugui. Temps al temps.