Catalunya suma 14 festivals de cinema ajornats i 27 a l'espera

El Catalunya Film Festival ha detallat que la situació actual derivada del coronavirus ha obligat a posposar un total de 14 festivals cinematogràfics catalans --deu d'ells sense nova data--, mentre que 27 segueixen a l'espera de l'evolució de la desescalada i les ajudes econòmiques per prendre una decisió final.









En un comunicat aquest dimecres, l'organització ha afegit que el 2020 només dos festivals s'han pogut celebrar en el seu format original i altres dos s'han cancel·lat, davant del que ha defensat aquests certàmens com "peces clau i indiscutibles" de el sector, i ha exalçat el seu impacte en teixit cultural, social i econòmic.





L'entitat ha assegurat estar treballant amb les administracions per garantir mesures específiques per a la subsistència dels festivals, a més d'ajudes econòmiques i financeres i la interlocució directa amb les organitzacions dels festivals per generar mesures ajustades a les seves necessitats.