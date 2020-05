Ganivetada verbal d'Álvarez de Toledo contra Pablo Iglesias: "Vostè és fill d'un terrorista"

Intercanvi d'acusacions entre Cayetana Álvarez de Toledo i Pablo Iglesias durant la sessió de control al Govern espanyol. El to a la Cambra Baixa s'ha elevat després que el vicepresident del Govern central es dirigís en tot moment a la portaveu dels populars amb l'apel·latiu de "marquesa" en resposta a una pregunta parlamentària.





Álvarez de Toledo, que s'ha molestat posa la referència contínua d'Iglesias al títol nobiliari que ostenta, ha finalitzat el seu segon torn d'intervenció assegurant que els fills no són "responsables" dels seus pares. "Per això li ho vaig a dir per primera i última vegada: vostè és el fill d'un terrorista. A aquesta aristocràcia pertany vostè, a la del crim polític", ha sentenciat.









ÁLVAREZ DE TOLEDO: "VOSTÈ LEGITIMA LA VIOLÈNCIA"





Abans d'arribar a aquest moment, la portaveu del Partit Popular havia recuperat afirmacions d'Iglesias durant el passat per justificar que el líder de Podem havia "legitimat la violència" i l'havia exercit participant en 'escraches' o animant-los.





"Si a Espanya es condemnés per les idees vostè estaria a la presó", li ha avisat Álvarez de Toledo, qui li ha retret la seva "obsessió per les armes" i l'ha comparat amb el president del Generalitat, Quim Torra, per tenir "un peu a les institucions i un altre en els esquadrons".





També ha citat part de la tesi doctoral d'Iglesias en què, segons ha dit, defensava la 'kale borroka' com una "gimnàstica" d'"entrenament" i li ha retret la "insòlita condescendència amb la violència" que, des el seu punt de vista, ha tingut sempre.



LA RESPOSTA D'IGLESIAS



"M'ha anomenat ruc de Troia i això és molt més digne de ser marquès", li ha replicat el secretari general de Podem. Després de lamentar que la portaveu del PP no pugui fer debats "sense insultar ni mentir", segons la seva anàlisi rebel·lant els seus "complexos i inseguretats", Iglesias li ha aclarit que no era ell qui parlava de "gimnàstica" en la seva tesi, sinó el ministre anarquista Joan Garcia Oliver.









També li ha recolzat arran de les seves "insults" als comunistes, que el Partit Comunista d'Espanya "forma part de l'ADN de la democràcia i la Constitució", mentre que el PP ho fa "només una miqueta" perquè prové d'un partit fundat per un ministre de Franco que va signar sentències de mort i que una part dels seus dirigents es van oposar a la Constitució.



Però Iglesias ha subratllat que, tot i les "mentides" i els "insults" de PP, des de l'Executiu seguiran estenent la mà per reconstruir la sanitat i l'educació públiques i un sistema de cures també públic perquè "això i no agitar una bandera molt gran per agredir els altres, és defensar Espanya".