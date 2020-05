Pablo Iglesias es carrega els estatuts fundacionals de Podem

Fa tan sols uns dies que Pablo Iglesias era ratificat -algú ho dubtava?- com a secretari general de Podem amb el 92,19% dels vots dels seus "militants" i la participació més baixa en la història del partit. Una tercera Assemblea que s'ha realitzat telemàticament pel confinament del Covid-19.









Podem que va irrompre en la política com un partit nascut del moviment social, del 15M, era la gran esperança de canviar les formes i el fons de la política. Promeses atractives com la limitació de mandats, prohibició d'ostentar més d'un càrrec, limitació de sous dels càrrecs públics a tres vegades el salari mínim interprofessional, consultar a les bases els acords abans de firmar-los i una llarga llista que semblava la gran revolució democràtica, transparent i única. A la fin, la llista de Pablo Iglesias és bessona a la de bones intencions que fem tots a principi de cada any que el noranta per cent no es compleixen. És clar que la política, s'entén que és una mica més seriós que fer trampes en solitari.





Com era previsible, el líder morat ha fulminat les dues grans promeses fundacionals del partit: la limitació de dos mandats, la d'eliminar el límit salarial i la duplicitat de càrrecs. Per què ho ha fet Iglesias, per una cosa tan senzilla com que el poder agrada molt i els diners més encara? Ja es van saltar els estatuts, el matrimoni Iglesias & Montero, quan van entrar a formar part de govern i no van renunciar als seus escons, només van mirar a una altra banda i no va passar absolutament res. Ja se sap les conseqüències per als que intentin obrir la boca i expressin alguna crítica a les actuacions de la parella agraciada amb la loteria. L'estratègia "del coletas" no és altra que la de perpetuar-se en Podem, com al seu dia va fer el bolivarià Chaves, que només la mort el va apartar del poder, però ja tenia triat el seu successor.





A Pablo Iglesias li han penjat molts títols, però el que més li ve al dit és el de rei de la guillotina perquè per ella han passat tots aquells companys fundacionals de Podem que han gosat tenir criteri propi i discrepar d'Iglesias. La democràcia a Podem és la mateixa que fa servir Maduro. El líder podemita està dirigint el partit amb només el 10% dels vots dels inscrits, ¿es diu a això liderar democràticament un partit? Dirigir amb 10% de suport de les bases és un frau a la democràcia i hauria de portar a una profunda reflexió del que està succeint en el partit de la parella Iglesias & Montero que van entrar en la política per salvar a tots i donar-los una vida millor, i a data d'avui, als únics que han salvat són a ells mateixos que han vist com han passat de viure en un pis petit, a fer-ho en un 'casoplón' que ja voldrien molts dels seus votants.





Fins ara, només a Llatinoamèrica les parelles estaven unides també en els governs: el president de Nicaragua Daniel Ortega i la seva tota poderosa dona, Rosario Murillo, vicepresidenta també al seu govern. Ortega va venir també de les bases del poble, líder dels sandinistes que es va transformar al poc temps d'entrar al govern i ara està sent qüestionat per aquells que el van votar. El matrimoni Cristina i Néstor Kirchner, que quan va morir Néstor, Cristina li va succeir en la presidència. Està comprovat que els que diuen defensar el poble, el que fan és valent-se d'ell, es perpetuen en el poder i gaudeixen de les prebendes que això comporta.





Ser líder d'un partit amb només el 10% dels seus votants és ètic, ¿a ningú se li cau la cara de vergonya? Mai han tingut vergonya. La democràcia és una altra cosa ben diferent de la digitocràcia impositiva d'Iglesias & Montero. Amb aquests grans defensors de la democràcia, a l'únic que pot anar aquest país és al més estrepitós fracàs. S'haurà assabentat el president Sánchez?