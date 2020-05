Com es repartiran els diners del 'Pla Marshall' de la Unió Europea contra el Covid-19?

Espanya tindria accés a 140.446.000 d'euros de fons de recuperació proposat per la Comissió Europea per rellançar l'economia després de la pandèmia, dels quals 77.324.000 arribarien a través de transferències directes i la resta com a préstecs a retornar.





Així, Espanya, seria el segon país més beneficiat d'aquest fons per darrere d'Itàlia, que rebria un total de 172.745.000 d'euros, dels quals 81.807.000 serien subvencions no reemborsables i la resta crèdits.









Es tracta, però, d'una proposta de Brussel·les que ara ha de ser discutida pels caps d'Estat i de Govern i acordada amb el Parlament Europeu, de manera que les xifres que contempli l'acord final sobre el pla de reconstrucció seran diferents.





En qualsevol cas, Itàlia i Espanya són els dos grans beneficiats del repartiment previst per Brussel·les i amb una gran distància respecte als següents països. El següent, de fet, seria Polònia, que accediria a 63.838.000 d'euros d'el pla (37.693 en subsidis).





Després es situarien França (38.772.000 en total), Grècia (31.772.000) Romania (31.206.000), Alemanya (28.806.000) i Portugal (26.361.000). Per sota de la barrera de 20.000 milions es situarien països de l'est com a República Txeca (19.211.000), Hongria (15.069.000), Eslovàquia (12.814.000) i Bulgària (12.370 milions).









L'assignació corresponent a la resta de socis comunitaris està per sota dels 10.000 milions, sent Luxemburg el país que rebria una dotació més baixa, de 170 milions d'euros.





En total, l'Executiu comunitari planteja als Estats membres un pla de reconstrucció de 750.000 milions d'euros que seria canalitzat a les capitals sobretot a través de subsidis (500.000 milions, un 66% de total). La resta, 250.000 milions, tindria la forma de préstecs i representaria un 33% del fons.