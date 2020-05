Espanya només aportarà el 4% del fons europeu per a revitalitzar les empreses europees

La Comissió Europea ha donat el seu vistiplau a ajudes públiques dels Estats membres per valor de 2 bilions d'euros en ajudes directes o garanties al sector privat i les aprovades pel Govern espanyol representen aproximadament el 4% del total, segons ha assenyalat aquest dilluns la vicepresidenta de l'Executiu comunitari responsable de Competència, Margrethe Vestager.





La danesa ha detallat davant la comissió d'Assumptes Econòmics de Parlament Europeu que Alemanya copa el 47% de tots els ajuts d'Estat que han rebut 'llum verda' per part de les autoritats europees de Competència. Per darrere, però lluny, se situen Itàlia (18%) i França (16%).





En quart lloc, i amb "més d'un 4%", es troba Espanya, per davant del Regne Unit (gairebé un 4%), Bèlgica i Polònia (2,5%) i la resta de socis europeus. De últim grup, cap supera un percentatge superior a l'1,5%.









Vestager, però, ha advertit que es tracta de "xifres arrodonides" i no és una "veritat exacta" ja que molts dels esquemes d'ajuts públics comunicats per les capitals no tenen un pressupost específic.





És el cas d'Espanya, Brussel·les ha aprovat formalment dos marcs "paraigües" comunicats pel Govern espanyol, en què ha traslladat a l'ordenament nacional les normes permeses per la UE enmig de la pandèmia, i només el primer tram de 20.000 milions a avals dels 100.000 milions previstos.





En total, la Comissió Europea ha aprovat 175 mesures dels Estats membres des de mitjans de març, quan va adoptar el marc temporal d'ajudes d'Estat per flexibilitzar la normativa vigent i permetre als governs mesures de suport a empreses que estarien prohibides en una situació normal.





La vicepresidenta de l'executiu comunitari ha admès que la diferent capacitat dels països per ajudar al seu teixit productiu pot provocar "fragmentació" al mercat únic, una cosa que intentarà resoldre Brussel·les a través del fons de reconstrucció que presentarà aquest dimecres.





Aquest pla inclourà un "instrument de solvència" amb què la Comissió Europea intentarà mitigar aquestes disparitats. Segons han explicat fonts comunitàries, aquesta eina tractarà d'incentivar les inversions privades en companyies afectades per la crisi a través del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i amb l'aval de Brussel·les.