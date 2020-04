El director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, ha exposat aquest dijous la feina de la Unió Europea (UE) en l'elaboració d'un pla econòmic de "gran abast" per a la recuperació dels Estats membres en el marc de la pandèmia de coronavirus.





Ho ha explicat en roda de premsa telemàtica en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (Apec) que ha moderat el membre i expresident de la Apec Josep Maria Martí Font.





A les portes d'una renovació del pressupost de la UE per als propers set anys, Tarradellas ha argumentat que davant la crisi sanitària "es necessita un pla de reconstrucció que permetrà fer una gran inversió per a la renovació del model econòmic".





Aquesta transformació econòmica anirà en línia amb "un gran pacte europeu per a l'ecologia i la reducció de l'impacte ambiental, impulsar una economia circular i sostenible, millorar la competitivitat, liderar una transformació digital i que sigui un creixement més just", ha detallat.





"La Unió Europea complirà 70 anys i ens dirigim cap a alguna cosa totalment diferent fins ara. Personalment crec que cap a alguna cosa millor", ha afegit.









FONS DISPONIBLES





Tarradellas ha explicat que alguns dels fons ja estan disponibles per als Estats membres, com a gran part de diners del Pla d'inversions de la UE i un paquet econòmic destinat a emergències mèdiques.





També ha comentat que han treballat en tres xarxes de seguretat: una per a les persones, una altra per a les empreses i l'última per als Estats, que ha estimat que podrien estar disponibles a partir de l'1 de juny.





Sobre inversions més concretes enfront de la pandèmia, Tarradellas ha afegit que s'han finançat 18 projectes europeus amb 48 milions d'euros, quatre dels quals amb participació catalana.





Entre aquests projectes hi ha el assaig clínic de la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses que lidera l'investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol i assessor de la Generalitat en la pandèmia per coronavirus, Oriol Mitjà, que ha rebut 1,5 milions de euros.





RECONSTRUCCIÓ EUROPEA





Pel que fa al paral·lelisme amb la crisi econòmica de 2008, Tarradellas ha reivindicat que "s'ha millorat molt, tothom s'ha posat d'acord i en dos mesos de pandèmia de coronavirus s'ha avançat més que en dos anys en el context anterior".





Ha explicat que el Pla de reconstrucció a nivell europeu ha de ser "ràpid i eficaç en els propers mesos i ha d'estar dissenyat per no crear desigualtats entre els Estats membres".





"Hem de trobar solucions imaginatives i veurem quins són en el futur. El debat està en com sortir d'aquesta crisi per salvar el màxim de vides de la pandèmia i també la nostra economia", ha conclòs.