Sánchez estudia reduir les carteres del Govern central per mostrar austeritat davant la UE

Espanya necessita més liquiditat que mai: els ERTO, l'ingrés mínim vital, els ajuts a autònoms, ... Tot suma en uns comptes que seran molt complicades de gestionar sense un ajut per part de la Unió Europea. Però, com bé sap la població des de la crisi de l'any 2008, quan l'institució europea ajuda a un país, també demana sacrificis, i el Govern central estudia diverses fórmules per a evitar les retallades sagnants de l'anterior crisi.









Dels 140.000 milions d'euros que la Unió Europea ha pactat lliurar als socis més afectats per la crisi del Covid-19, 70.000 milions seran a fons perdut, mentre que l'altra meitat es vincularà amb reformes estructurals.





Entre les reformes que es planteja l'Executiu per reduir la despesa, hi ha l'eliminació de carteres ministerials. Tenir 22 ministeris diferents no ofereix una imatge d'austeritat, i més si la despesa en càrrecs nomenats a dit és el més alt de la història de la democràcia.





Entre els noms que poden caure de l'Executiu està María Jesús Montero, Alberto Garzón i Manuel Castells, però per raons diferents. En el cas de la ministra d'Hisenda, encara que tingui una de les carteres més importants, ha protagonitzat diverses polèmiques i patinades que no agraden gens a el Govern, pel que pot ser una de les afectades per la retallada, segons informa Vozpópuli.





En el cas de Garzón i Castells, titulars de Consum i Universitats, tenen dues de les carteres més fàcils d'eliminar i ser absorbides per un altre ministeri.