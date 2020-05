CaixaBank concedeix 1.100 milions al sector hoteler espanyol fins a l'abril

CaixaBank, a través de la seva línia de negoci especialitzada CaixaBank Hotels & Tourism, ha concedit un total de 1.100 milions d'euros en crèdit al sector hoteler a Espanya durant el primer quadrimestre del 2020, el que representa un increment del 48% respecte al mateix període d'un any abans.





Aquest volum de crèdit s'ha mobilitzat a través de 2.400 operacions, un 82% més en comparació amb el primer quadrimestre de 2019, sent Illes Balears, Catalunya i Canàries les comunitats autònomes que més liquiditat han rebut.





L'entitat ha explicat que aquestes xifres posen de manifest la seva confiança en el turisme i la seva aposta decidida en seguir sent una peça clau perquè la recuperació de l'economia espanyola sigui el més ràpida possible, facilitant la concessió de crèdit i donant suport a les necessitats específiques de un sector fonamental per al país.









CaixaBank ha posat en marxa mesures específiques per al sector, com la concessió de línies de liquiditat i la moratòria o mancances en els crèdits hipotecaris, per tal de preservar al màxim la liquiditat de les empreses en aquesta situació de cessament de l'activitat.





El negoci CaixaBank Hotels & Tourism, l'equip està format per 30 professionals especialitzats en el mercat hoteler i disposa de més de 1.200 assessors d'empreses, compta amb 9.300 clients del sector de l'allotjament turístic i té acords amb les principals federacions i associacions hoteleres.