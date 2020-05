Sandro Rosell descarta presentar-se a les eleccions del Barça

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha assegurat que no té cap intenció de presentar-se de nou a les eleccions presidencials de 2021, ni a formar part o involucrar-se en cap altra candidatura, si bé ha matisat que és un 'no' "gairebé absolut" ja que va recordar la dita de 'mai diguis mai'.









"No m'involucraré a cap candidatura, segur. Quan sàpiga els candidats, si algun val la pena, diré la meva perquè m'importa el Barça i el seu futur. No voldria que caigués en mans de grups empresarials o polítics", va manifestar en la presentació del seu llibre 'Una forta abraçada', que recorda els 645 dies que va passar en presó preventiva.





També té clar que no serà directiu de cap altre president. "No entraré mai en una altra Junta Directiva. Crec que una persona que ha tingut l'honor de ser president, no tindria sentit que entrés posteriorment de directiu. Ser president ja és el màxim honor dins el club, i així ha de quedar", ha assegurat.





En aquest sentit, s'ha mostrat contundent sobre que no pensa presentar-se de nou, encara que amb un petit matís. "Repeteixo, no em presentaré. No puc dir no absolut, perquè absolut només està néixer i morir, però gairebé absolut puc dir que no", ha apuntat.





"No està dins dels meus plans tornar-me a presentar a president. Li vaig fer la promesa a la meva mare que mentre estigués viva, no ho faria. I espero que visqui molts anys. Però, com sol acabar un amic meu; 'mai diguis mai' . Tot i que la idea és mai ", va aportar.





D'altra banda, va valorar en positiu el mandat del seu "íntim amic" Josep Maria Bartomeu, qui li va prendre el relleu en la presidència blaugrana. "Els mandats es valoren pel mandat, no l'últim any. El president Bartomeu és íntim amic meu i li tinc molta més empatia. Però diria que el mandat de Bartomeu, en el global, és molt bo", ha opinat.





"Per saber com són els mandats, quan mires les valoracions individuals o personals, tot és discutible i molt relatiu. Les dades no enganyen, són objectius, i si vas mirant els títols guanyats durant el mandat de Bartomeu són uns 2,5 títols per temporada ", ha destacat.





"El tema econòmic, que jo sàpiga, tots els anys han donat beneficis encara que aquest any probablement no, però ni el Barça ni gairebé ningú perquè empreses i clubs patiran. Aquest any s'hauria treure de la valoració final. Però amb dades objectives, crec que està sent una gestió molt bona ", ha conclòs.





En el fet que el 'cas Neymar', del fitxatge del brasiler pel Barça en el mandat de Rosell i que va culminar en una multa econòmica per al club, torni a reobrir-se, es va mostrar aclaparat. "Està arxivat pel jutge De la Mata, però sembla que algú el va obligar a reobrir-lo. Però no hi ha res, és un club que compra un jugador i més altres coses com drets de màrqueting. En el seu acte de re-obertura, diu que el reobre perquè l'obliguen ", ha lamentat.





"He tingut la sort de al final d'un procés judicial trobar jutges justos, espero que trobem altres i el tornin a arxivar. És absurd que això segueixi obert, tants anys, i més després que s'hagi arxivat. Un jutge em va dir que tècnicament això no s'aguanta per enlloc. Com he patit la part dolenta de la notícia, entenc que això pugui passar ", va carregar.