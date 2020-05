Calviño reconeix que s'abandonarà l'ortodòxia fiscal per afrontar l'economia post-virus

La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha plantejat aquest dijous al Congrés la necessitat d'adoptar un pla d'inversions i reformes durant els propers dos anys al voltant de sis pactes de reconstrucció per afrontar la recuperació després de la crisi per la pandèmia de virus Covid-19.





Així, durant la seva compareixença davant la comissió del Congrés per abordar la reconstrucció econòmica i social, ha enumerat aquests sis pactes per a la transició ecològica i l'economia 'verda'; l'emprenedoria i la transformació digital; un pacte per l'ocupació i la formació professional; un pacte per la ciència que elevi la seva inversió a l'almenys a un 2%; un pacte pels serveis públics; i un pacte pel camp i contra la despoblació.





Calviño ha subratllat que aquestes reformes requeriran "un important volum d'inversió pública i privada" i espera per a això enquadrar dins el pla de recuperació que preparen les institucions comunitàries, inclosa l'última proposta de la Comissió Europea per impulsar un fons de 750.000 milions d'euros.









La vicepresidenta tercera ha assegurat que valora positivament aquesta proposta "alineada amb el plantejat per Espanya" per la quantia, "molt rellevant", dels fons, que per primera vegada es financi amb deute comunitària i hagi transferències directes, i que espera que faciliti un "suport important als plans de recuperació, inversió i reformes" que planteja el Govern central.





En tot cas, ha concedit que encara "queda molt per fer" davant les "resistències formidables" que, ha dit, s'enfronta ara la proposta de la Comissió, però ha defensat la seva posada en marxa per atendre les inversions futures i a les ja ateses davant l'"important impacte fiscal" que ha provocat la resposta a la crisi.





Així, ha explicat que les mesures de resposta concentren el 45% dels 100.000 milions d'euros d'emissions addicionals plantejades pel Tresor --el altre 55% respon a la caiguda dels ingressos tributaris i a l'augment de la despesa per desocupació-- i que la ràtio del deute s'elevarà al voltant del 115% del PIB.





Calviño ha defensat com a "imprescindibles" i "no subjectes a cap tipus de discussió" les mesures de resposta, tot i l'augment de la despesa, però ha assegurat que una veure es recuperi el camí creixement, "serà necessari recuperar el camí de consolidació fiscal".





Per a això, ha apostat per millorar els ingressos lluitant contra l'economia submergida i el frau fiscal, així com avançar cap a "un marc impositiu progressiu" i nous impostos, com els de serveis digitals i transaccions financeres, millorar l'eficiència de la despesa pública i adoptar les conclusions de les diferents avaluacions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).